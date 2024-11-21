緯創強攻智慧醫療！子公司攜北醫簽MOU 導入自研醫材

代工大廠緯創（3231）旗下高階智慧醫療器材製造商緯創醫學20日與臺北醫學大學簽署「產學合作備忘錄（MOU）」。團隊將透過BestShape VS 雷達偵測睡眠呼吸中止OSA 與陣發性呼吸 PB 的計算，建構機器學習與深度學習的框架，以達到最佳訓練以及預測效果，雙方合作的睡眠研究論文已登上指標性的美國睡眠醫學會期刊Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM)。預計該產品於明年取得臺灣二級智慧醫材。

同時緯創醫學產品BestShapeVS在心臟內科、胸腔內科、血液透析中心展開不同專科的臨床驗證，期望透過連續性的監測及分析，對於睡眠呼吸中止症、心臟病、呼吸系統疾病等等不同的病徵，可以提供更完整的訊息，並協助臨床醫師進行精準的診斷。

智慧醫療已成為現代醫療體系中一項重要趨勢，藉由AI及人工智慧物聯網（AIoT）技術的持續發展，提高疾病的診斷和治療準確性，並顯著改進患者健康管理流程。醫療服務的提供者與患者之間的互動變得更加靈活與高效，特別是在遠端醫療和健康數據分析的應用，讓健康管理變得更加個性化和精準，顯著改善患者的生活品質。

緯創醫學自主研發生產毫米雷達波技術之產品 BestShape VS ，是本次合作主要應用的智慧醫材，能在不干擾患者正常生活的情況下，持續監測其生理數據，如呼吸、心跳、血壓和睡眠品質，還能將這些數據與潛在疾病進行關聯分析。

團隊表示，透過 BestShape VS的非接觸特性，不僅能幫助醫療人員及時瞭解患者的健康狀況，也讓患者早期得到適當的治療，降低急症事件或惡化的風險。本產品為不同地區的上千人次數據所調校訓練，並已有超過10個臨床試驗案，驗證產品的精準度及可信度，現已於台灣、美國、歐洲、日本、中國等地進行上百筆專利布局及學術論文發表。

緯創醫學從2019年起，就和時任衛生福利部雙和醫院睡眠中心主任、現任雙和醫院之合作公司「昇采醫學科技」董事長劉文德展開一系列睡眠檢測研究，研究發現 BestShape VS 是一項良好的陣發性呼吸偵測裝置，可用來預測潛在的心臟疾病，為後續多元的醫學研究與應用打下深厚基礎。

並於新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，因為BestShape VS優異的非接觸生理偵測特色，深獲護理人員信賴。雙和醫院胸腔內科應用此產品在負壓隔離病房，以「階層式零接觸生理監測呼吸照護平台」獲得SNQ 國家品質標章，並於2023年與2024年連續獲獎。

緯創醫學董事長黃俊東指出，團隊為高階智慧醫療器材製造業者，持續開發精準醫療相關產品與服務，致力於替客戶打造高品質的產品，讓人們生活更加健康美好。在此基礎上，緯創醫學科技和北醫一校三院的合作項目除了整合智慧醫材於醫院應用之外，還會定期舉辦企業講座、提供參訪或實習活動。

黃俊東表示，此舉除了能確實的幫助醫事人員更加深入地瞭解智慧醫療的最新發展，還能夠提升學生的實踐能力，也為未來的醫療科技專業人才培養奠定了扎實的基礎，產業接軌從中深化產學交流，實現資源共享和優勢互補。