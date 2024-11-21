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網路基礎建設持續升級 法人看好智易、中磊等台廠有望受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
隨著全球網路基礎建設持續升級，加上新應用持續導入，帶動網通概念股持續成長，法人表示，網路流量提升帶動設備汰舊換新，網路流量持續成長，多家台廠有望受惠。（聯合報系資料庫）
隨著全球網路基礎建設持續升級，加上新應用持續導入，帶動網通概念股持續成長，法人表示，網路流量提升帶動設備汰舊換新，網路流量持續成長，多家台廠有望受惠。（聯合報系資料庫）

隨著全球網路基礎建設持續升級，加上新應用持續導入，帶動網通概念股持續成長，法人表示，網路流量提升帶動設備汰舊換新，網路流量持續成長，多家台廠有望受惠，其中包含智易（3596）、合勤控（3704）、中磊（5388）、啟碁（6285）、宇智（6470）、聯亞（3081）等。

根據法人報告指出，全球各地不斷在網路的基礎建設進行升級，其中10G PON、DOCSIS4.0、5GFWA等新應用導入下，流量將由2022年的每月433EB成長到2030年的每月4,820EB，5年的複合成長率達35.15%。

另外雖然光纖網路於亞洲地區滲透率高，不過歐美光纖網路滲透率仍低，美國、加拿大、德國、英國光纖到戶在固網戶數的滲透率仍低於OECD國家平均，法人表示，歐美國家未來數年內仍將持續佈建光纖到戶網路，印度同樣持續推進寬頻網路基礎建設，光纖網路成長可期。

法人指出，展望2025年，有線電視多系統營運商（MSO）庫存調整已完成，並且投資DOCSIS4.0頭端設備，換機潮將於明年第2季陸續發生。隨著基礎建設升級，並於後續帶動DOCSIS 4.0 CPE升級換機，預期DOCSIS產值34.5億美元，年增7.14%，重回成長軌道。

5G 光纖 網路 網通 聯亞

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