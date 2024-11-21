半導體續旺 10月電力景氣指數連續6個月黃紅燈

台灣綜合研究院今日發布10月台灣EPI電力景氣指數，10月份全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.18%，受惠AI、高效能運算等新興科技應用需求持續擴展，半導體需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號連續6個月維持揚升的黃紅燈。台電高壓以上用電方面，10月份整體產業用電量較去年同期成長1.69%，其中製造業用電成長1.48%，服務業用電成長2.62%。

10月因半導體業用電維持穩健成長，在第4季產業旺季來臨之際，國內景氣展望樂觀看待；在去年同期基期偏高因素下，台綜院預測10月經濟成長率為1.7%。

台綜院指出，由於全球AI熱潮及年底備貨效應，帶動國際終端需求與出口動能成長，加上主要國家中央銀行持續降息，有利提升企業投資與民間消費，各國經濟呈溫和成長走勢。國內經濟因半導體業持續擴充先進製程及高階封測產能，挹注投資成長與生產動能；部分傳統產業因國際終端需求回溫步調不均，抵消部分用電成長幅度。

主要產業類別來看，製造業因人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續拓展，加以年底進入消費性電子新品備貨旺季，國內半導體及電子產業生產動能依然強勁；傳統產業因國際終端需求回溫速度緩慢，生產動能不如預期，10 月製造業用電成長率為1.12%，主要依靠半導體科技業用電穩健成長所支撐，加上化學材料及塑橡膠業部分自用發電機組歲修結束已陸續回歸，挹注產業用電量回升，整體製造業電力景氣燈號連續6個月維持揚升的黃紅燈。

化學材料業因國際終端需求回升動能不如預期，10月用電量微幅成長0.6%，電力景氣燈號仍維持衰退的藍燈。外銷訂單因藥品及電子用化學材料接單增加呈正成長；與用電量兩者走勢來看，化學材料業景氣尚未出現明顯復甦跡象。

鋼鐵業由於美國聯準會在 9月啟動降息後，鋼價開始逐步上升，近期則鋼價上下波動，國際鋼市動能出現遲滯，加上中國大陸鋼鐵低價傾銷，國際鋼需偏於疲弱。10月國內鋼鐵業用電成長為負1.9%，電力景氣燈號續呈轉向的黃藍燈。

半導體業持續受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求強勁成長，半導體業者積極擴建封裝工廠，擴大先進封裝產能，以滿足快速增加的AI半導體需求，加上進入年底消費性電子新品備貨旺季，10月份半導體業用電成長3.6%，電力景氣燈號連續6 個月呈現揚升的黃紅燈。電腦、電子及光學製品業受惠5G、高效能運算及雲端產業持續熱絡，以及人工智慧相關新興科技應用擴展，10月用電成長率3.8%，電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。

綜觀來看，隨著全球經濟緩步復甦，AI商機持續熱絡，電子與資通訊產品需求擴增，帶動國內外需出口表現優於預期，半導體科技產業生產動能持續暢旺，經濟成長在去年同期高基期因素下，維持穩定成長態勢。惟美國新一屆川普政府去全球化的施政主軸、美中科技爭端等不確定性因素，恐增添全球貿易、投資、供應鏈發生動盪，但全球人工智慧、高效能運算等新興科技應用仍將持續蓬勃發展，對未來景氣持審慎樂觀態度。