無人計程車時代來了！美中競逐 Waymo 2條件勝百度
無人計程車話題夯，包括特斯拉的Robotaxi自動駕駛計程車、百度的蘿蔔快跑、Waymo、Cruise、如棋出行等等，在美國跟中國快速佈建，以平均每個城市的車輛數而言，蘿蔔快跑、Waymo、Cruise三家同是一線業者，工研院智慧車輛與系統研究所資深研究員李國昶分析表示，僅在4城市營運的Waymo商業經濟健康度勝百度，正快速獲利中，關鍵比拚兩條件：當地車資制度及平均城市車輛數。
汽車產業歷經疫情洗禮，從供應鏈斷鏈到新車大缺貨，如今需求正進入沈潛期，但許多新興應用興起，蘿蔔快跑2024年7月上線，現已在中國11個城市服務，平均車隊量遠居世界第一，Robotaxi自動駕駛計程車10月發表，未來無人計程車競賽開打，李國昶表示，無人計程車業務不是拚總車輛數，而是著重平均每城市佈建車輛數，因為車太少，乘客叫不到，就會改叫有人車，而以單一城市平均車輛數是關鍵，而城市計程車費率是收入健康與否指標，羅蔔快跑與Waymo接近都超過150輛，但後者收入已經大於支出開始獲利。
無人計程車收費模式必須貼近有人計程車，李國昶表示，一旦無人車資過貴，就沒人會使用，故定價上有先天條件，而中國大陸的無人計程車資比美國低，使蘿蔔快跑即便車輛數海壓Waymo，但營收規模卻低於Waymo，後者有優勢支應較高成本，單位經濟較健康，跟一般常識推論中國大陸成本比較低，可以很快獲利正好相反。
李國昶表示，一旦無人計程車業者開始獲利，汽車安全就成為最新重要策略，而若持續虧損則擴大規模反而是重點，這也是蘿蔔快跑不斷擴張，而Waymo因開始獲利而採不同策略。
車用電子年成長7%，汽車零件生態丕變
美國汽車產業疫情後出現一波強需求，導致新車等待期長達一年，進而刺激中古車銷售，在維修上也因零件價格高漲，汽車保險及維修業改大量用AM（售後市場）零件，而通膨引發汽車保費上升，間接壓抑新車需求，美國車市需求也牽動台灣汽車零組件產業。
美國是台灣最大汽車零件出口國，占比高達53.1%，逐年穩定上升，2020年後成長最快，貿易戰則讓中國大陸市場下滑，從第二大國降為第六大，不過隨美國經濟成長趨緩，新車銷售數據不佳，換車年限拉長，將使維修需求提升，牽動台灣汽車零組件產業正向發展，另外在車用電子市場台廠也拿下半壁江山。
L3自駕車推動光達需求
不過，車用感測器上，光達未來將是自駕車Level3以上規格時，爆發力最高的感測元件，2023年光達車用滲透率不到1%，今年接近5%，未來會持續成長。
車用晶片算力也有兩股力量推升，一是電機電氣化架構帶動ECU算力提升，並集合成一個中央晶片，二是自動駕駛需求，包括輝達、高通、Mobileye、地平線除開發高算力晶片，也努力打造生態系，輝達從晶片SDK到演算法、OS、HPC都包，甚至開模型都有訓練平台提供，高通則以晶片及SDK為主，並跟第三方夥伴合作，Mobileye則走封閉系統打造自駕方案綑綁晶片一起銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言