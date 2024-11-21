無人計程車時代來了！美中競逐 Waymo 2條件勝百度

無人計程車話題夯，包括特斯拉的Robotaxi自動駕駛計程車、百度的蘿蔔快跑、Waymo、Cruise、如棋出行等等，在美國跟中國快速佈建，以平均每個城市的車輛數而言，蘿蔔快跑、Waymo、Cruise三家同是一線業者，工研院智慧車輛與系統研究所資深研究員李國昶分析表示，僅在4城市營運的Waymo商業經濟健康度勝百度，正快速獲利中，關鍵比拚兩條件：當地車資制度及平均城市車輛數。

汽車產業歷經疫情洗禮，從供應鏈斷鏈到新車大缺貨，如今需求正進入沈潛期，但許多新興應用興起，蘿蔔快跑2024年7月上線，現已在中國11個城市服務，平均車隊量遠居世界第一，Robotaxi自動駕駛計程車10月發表，未來無人計程車競賽開打，李國昶表示，無人計程車業務不是拚總車輛數，而是著重平均每城市佈建車輛數，因為車太少，乘客叫不到，就會改叫有人車，而以單一城市平均車輛數是關鍵，而城市計程車費率是收入健康與否指標，羅蔔快跑與Waymo接近都超過150輛，但後者收入已經大於支出開始獲利。

無人計程車收費模式必須貼近有人計程車，李國昶表示，一旦無人車資過貴，就沒人會使用，故定價上有先天條件，而中國大陸的無人計程車資比美國低，使蘿蔔快跑即便車輛數海壓Waymo，但營收規模卻低於Waymo，後者有優勢支應較高成本，單位經濟較健康，跟一般常識推論中國大陸成本比較低，可以很快獲利正好相反。

李國昶表示，一旦無人計程車業者開始獲利，汽車安全就成為最新重要策略，而若持續虧損則擴大規模反而是重點，這也是蘿蔔快跑不斷擴張，而Waymo因開始獲利而採不同策略。

車用電子年成長7%，汽車零件生態丕變

美國汽車產業疫情後出現一波強需求，導致新車等待期長達一年，進而刺激中古車銷售，在維修上也因零件價格高漲，汽車保險及維修業改大量用AM（售後市場）零件，而通膨引發汽車保費上升，間接壓抑新車需求，美國車市需求也牽動台灣汽車零組件產業。

美國是台灣最大汽車零件出口國，占比高達53.1%，逐年穩定上升，2020年後成長最快，貿易戰則讓中國大陸市場下滑，從第二大國降為第六大，不過隨美國經濟成長趨緩，新車銷售數據不佳，換車年限拉長，將使維修需求提升，牽動台灣汽車零組件產業正向發展，另外在車用電子市場台廠也拿下半壁江山。

L3自駕車推動光達需求

不過，車用感測器上，光達未來將是自駕車Level3以上規格時，爆發力最高的感測元件，2023年光達車用滲透率不到1%，今年接近5%，未來會持續成長。