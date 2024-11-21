全球百大科研獎 工研院奪8獎與美國家實驗室並列

全球百大科技研發獎明天將舉行頒獎典禮，工研院團隊今年榮獲8項大獎，與美國洛薩拉摩斯國家實驗室並列。工研院副總林佳蓉今天在矽谷分享成果，表示研發創新10年磨一劍，團隊在AI助攻下創造出更多不可能。

全球百大科技研發獎（R&D 100 Award）旨在表彰全球最具創新技術的產品，評審由業界和學術界專家組成，市場潛力也是評選考量之一，素有「研發界奧斯卡獎」美譽。

得獎名單日前已揭曉，台灣囊括15項大獎，占比達15%，在國際上僅次於美國。

在經濟部產業技術司科技專案和能源科技專案的補助下，工研院今年獲得8項大獎，當中綠色永續有3項最多，另外還有半導體2項，通訊、醫療、製程優化各1項。

以參賽機構來看，工研院今年獲獎數名列全球第3，成績與美國洛薩拉摩斯國家實驗室（Los AlamosNational Laboratory）相當，凸顯台灣科技國力在世界的競爭力。

頒獎典禮將於美西時間21日在加州棕櫚泉（PalmSprings）舉行，工研院獲獎團隊今天在矽谷聖荷西（San Jose）北美公司分享成果。工研院副總暨行銷長林佳蓉表示，研發道路孤獨，是個從0到1的過程，工研院連續17年獲獎，持續展現創新實力和能量。

值得一提的是，AI助攻下，工研院團隊應用AI加速創新，8項獲獎技術有4項導入AI。在台灣產業升級過程中，為固有的硬體相關技術優勢，取得進一步的創新突破。

4項獲獎AI應用技術，「MOSAIC 3D AI晶片」是全球首款將邏輯運算與記憶體整合的3D堆疊AI晶片，能大幅降低成本並減少熱能；「觸覺感知導航內視鏡機器人」利用AI內視鏡在人體自然腔道導航，無需體外穿刺，減少了內視鏡手術的併發症風險。

此外，國際淨零趨勢促使企業投入綠色科技，工研院開發的「AI低碳無機聚合混凝土技術」利用AI技術控制低碳混凝土的生產過程，有效減少傳統水泥的碳排放達7成。

最後在能源管理方面，工研院運用AI物聯網技術，將商店內耗能設備導入智慧能源管理系統，實現節能目的，並能透過深度學習預先儲冷，讓商家配合電廠需求量反應機制，創造綠色商機。台灣超商密度為全球第2，這項技術目前已導入逾3200家零售店。

林佳蓉以「AI低碳無機聚合混凝土技術」為例，指出過去需花3年測試的問題，在輔以AI平台協助後大幅縮短研發時間，AI創造了更多的不可能。她也強調現在技術發展需要更多「跨領域合作」，工研院結合不同領域人才，並與業界緊密合作推進技術。

4項AI應用技術外，工研院在通訊和半導體領域、綠色永續及製程優化領域皆有所斬獲。工研院迄今在全球百大科研獎已累積共66項獎項，超過9成研發已實際應用在產業發展。

去年，全球百大科研獎主辦單位R&D World雜誌副總希尼（Paul Heney）受訪即表示，他認為工研院獲獎的關鍵不僅僅是推陳出新，而是「真正的創新突破」。

台灣其他得獎的機構還包括資策會共獲獎3項、紡織所3項、金屬中心1項。