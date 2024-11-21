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廣宇爭美通訊伺服器轉單 今年深蹲、2025年拚20%彈升

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

廣宇（2328）是鴻海集團（2317）專業線束供應商，主要供應汽車用線束及消費性電子、通訊產品線束，受到消費電子與汽車市場需求不如預期，中國Tire 1汽車零件供應商遭國際限制，內捲嚴重，導致需求不如預期，今年營收將比去年衰退，展望2025年，協理郭世華表示預估三大主力產品業務回升，年營收估成長20%。

廣宇為鴻海集團專業線束製造商，1990年代就在泰國及馬來西亞設廠，近年由於去中製造需求，2024年已進行兩地產能擴充，並調整中國產能，受惠東南亞產能布局得早，郭世華證實，廣宇馬來西亞廠通訊業務在2025年有機會接獲美國客戶移轉通訊伺服器新訂單，該廠原主力通訊訂單為摩托羅拉的對講機。

郭世華指出，因美系客戶產品不能繼續在中國大陸生產，必須進行移轉，廣宇在馬來西亞有電線廠及EMS產能下，2025年有望接獲轉單。通訊產品營收約佔廣宇15%。

廣宇車用線束在2023年業績大幅成長，公司原本樂觀預估2024年會進一步成長，但不料車市反轉，加上廣宇主要客戶集中中國車廠Tier 1供應鏈，中系車業受國際限制影響，訂單不如預期，內部流血競爭也讓廣宇客戶拉貨不如預期，加上消費電子需求也不如預期，使得今年整體業績不增反減。

廣宇表示，今年新增購中和廠辦已經交屋，加上調整中國產能，並擴增東南亞產能下，今年資本支出相對處於高點，營業費用支出也拉高，未來期望維持5~6%營業費用率。

廣宇車用營收貢獻從去年15%成長至今年近20%，醫療僅僅1%，工業控制營收15%，通訊營收15%，第4季度預估消電跟車用還是不如預期，故營收將比2023年下滑超過雙位數百分比，公司預期後續將提高新車款研發能量，並加強自動化設備連接線、線束、連接器開發，預期機器人手臂拖鏈線將是龐大市場。

郭世華預估消費性電子業務2025年有新機出貨，車用配合新市場電動車客戶開發，且東南亞產能將有供應鏈移轉訂單挹注下，2025年營收要回到2023年業績，意即20%以上營收成長。

東南亞 營收 馬來西亞

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