微星布局智慧建築市場 充電樁導入新建案

電競大廠微星積極進軍智慧建築及電動車充電市場，今天宣布將與智慧建築系統供應商宗益科技及築億建設合作，在新北市2項新建案導入微星充電樁。

微星發布新聞稿說，微星EV Life Plus智慧AC充電樁的研發、生產與售後服務均100%在台灣完成，確保在地技術與服務的即時性；此外也具備RFID（無線射頻）卡功能，讓住戶能綁定個人卡片使用。

微星表示，這次合作將與宗益科技共同推動智慧建築與綠色運輸解決方案。微星也持續布建全台充電樁網絡，導入多種場域，例如飯店、遊樂園區、商辦、政府機關、公有停車場、集合型住宅及私人透天厝等。