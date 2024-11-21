凱基投顧看好AI成長明年續強 非AI仰賴規格升級

台灣半導體產業10月營收創歷史新高7,000億元，年增23%，其中台積電持續為主要貢獻者，測試介面、晶圓代工和半導體設備商的營收則優於其他次產業。凱基投顧表示，晶圓代工廠表現持續優於IC設計廠商和OSAT(封測代工)，預期2025年AI依舊是帶動半導體產業上升週期的主力，台積電持續拉開與所有競爭對手的差距，而非AI應用則呈現溫和成長，營收須仰賴規格升級。

對於2025年半導體產業展望，凱基投顧提出三大重點，首先是半導體週期有機會於2025年達循環頂點，並維持過去十年多來「兩年擴張、兩年收縮」的歷史模式；其次，此次週期中半導體營收增幅將超越資本支出，亦即半導體業者的現金股利發放率將有更多上檔空間；最後則須注意，在各類製程中，僅先進製程供給吃緊，而台積電受惠於市佔率擴張與AI熱潮，在先進製程領域領先群雄；成熟製程方面則因中國晶圓廠積極擴產導致供給過剩，故仍陷於L型復甦。

此外，觀察3Q24財報，AMD資料中心營收首次超越Intel，顯示台積電有助其AI晶片與伺服器CPU持續擴大市占率，凱基投顧預估AMD的CPU市占率有望於2024年底提高至40%；而Intel提高台積電的委外比例將有助於維持其PC CPU的市占率，但Intel晶圓代工與台積電的差距正進一步擴大，目前尚未見到其對台積電先進製程有任何重大威脅。

展望2025年半導體產業，凱基投顧建議投資首選AI需求續增、規格升級、市佔率擴張等先進製程相關大廠，並提醒投資人保守看待供過於求的二線晶圓代工廠及評價過高的個股。