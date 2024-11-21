郭智輝：台積很可能一年在台蓋一座廠

台積電積極往外設廠，立委質疑未來護國能量是否降低？經濟部長郭智輝表示，台積電走向世界是一個必然的現象。至於二奈米製程是否也會前進美國？郭智輝說，台積電不是慈善事業，投資一定要有獲利，如果對先進製程沒有把握，台積電也不會外移。

郭智輝昨在立法院經濟委員會備詢指出，台積電未來十年投資按計畫走，經濟部要準備水和電的供應，台積電「很有可能一年在台灣蓋一座廠」。

針對台積電在國內的建廠規畫，據了解，台積電在台投資其實不只一年蓋一座廠，新竹寶山和高雄作為二奈米生產據點的第一座廠已經陸續完成並開始試產，預定明年下半年量產。新竹寶山將有四座二奈米廠；高雄也會有三個廠作為二奈米生產用，高雄後續還有第四廠及第五廠，很可能導入一點四奈米製程生產；而台積電現行規畫的二奈米環繞閘極（ＧＡＡ），預估有三個世代的製程，換句話可能從明年即將量產的二奈米，延伸至一奈米，這些先進製程都會集中在台灣生產。

立委賴瑞隆關切川普上任後，台積電的二奈米製程是否會到美國去？郭智輝說，企業到海外有兩個基本條件，一是市場有需求，二是看到那個國家有我們需要的資源，台積電是否赴美設二奈米廠，「我想是要看美國市場的需求」，台積電去那邊也不是做善事，海外廠是百分之百的子公司，經營海外公司一定要能夠賺錢，對台積電而言，沒有把握的製程，是不可能往外走的。

一般預料台積電在與美國商務部敲定六十六億美元晶片法的貸款後，確實會加快二奈米在美國生產的腳步，但總占比還是有限，台灣仍是台積電先進製程最核心生產地區，這也是政府一直重視台積電在台發展的關鍵。