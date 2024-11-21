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鴻海取得11億美元貸款 持續抓緊AI伺服器的需求熱潮
彭博資訊引述知情人士報導，鴻海（2317）集團已透過三年期的貸款取得11億美元資金，此時正值該公司持續要抓緊人工智慧（AI）伺服器的需求熱潮。
知情人士說，鴻海集團是透過所謂的新資金貸款機制進行融資，該機制為企業在現有的貸款上增加提供更多資金。這些貸款將用於一般公司目的。
知情人士表示，台灣和國際銀行業者等共17家銀行為鴻海集團提供上述貸款，位於新加坡的子公司Foxconn Singapore、Falcon Precision Trading 和 ECMMS Precision Singapore是貸款者，鴻海集團則是擔保人。鴻海集團並未回應相關消息。
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