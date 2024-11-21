微軟雲端PC出擊 和碩、廣達樂

經濟日報／ 記者吳凱中林薏茹／台北報導

微軟強攻AI，不僅自研晶片火力全開，昨（20）日並發表一站式AI開發工具「Azure AI Foundry」，協助雲端客戶構建和部署AI應用，並將大開「免費大門」，吸引企業客戶購買更多雲端服務，同時也推出新款雲端（Cloud）PC硬體裝置，預計2025上半年上市。

業界看好，微軟以Azure AI Foundry降低AI導入門檻，可望刺激企業加大採購雲端服務力道，點燃伺服器需求動能，微軟AI伺服器協力廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）同步沾光。至於新款雲端PC也有望催出一波新買氣，帶旺和碩（4938）、廣達等微軟筆電供應鏈。

微軟宣布擴大開發生成式AI應用的Azure AI Studio產品線，納入Azure AI Search及新的Azure AI Agent服務，調整產品線名稱為Azure AI Foundry，提供單一SDK與一站式服務。

AI 微軟 雲端服務

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