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經長談台積設廠進度 預期每年在台蓋一座

經濟日報／ 記者江睿智╱台北報導
經濟部長郭智輝在立法院經委會答詢時表示，台積電很有可能一年在台灣蓋一個廠。記者曾吉松／攝影
經濟部長郭智輝在立法院經委會答詢時表示，台積電很有可能一年在台灣蓋一個廠。記者曾吉松／攝影

經濟部長郭智輝昨（20）日表示，台積電（2330）未來十年投資按計畫走，經濟部要準備水電供應，台積電可能在台灣一年蓋一個廠。

外界關切台積電在高雄包括2奈米在內的四座廠投資進度，郭智輝說，「蓄勢待發」。

立法院經濟委員會昨日審查台電、台水預算，郭智輝列席報告並備詢。國民黨立委謝衣鳯質詢，台積電12月在美國舉辦新廠完工典禮為何取消？郭智輝回應，要問台積電，「台積電不是經濟部子公司」。

謝衣鳯追問是否與川普有關？是川普不參加？郭智輝表示，台積電美國亞利桑納州投資是早在川普時代就決定。至於川普是否參加，要由台積電決定。

針對台積電赴美投資，郭智輝說，台積電走向世界是必要過程，現在台積電全球有8萬名員工，它未來十幾年投資按計畫走，經濟部要準備水和電的供應，台積電可能在台灣一年蓋一個廠，對台積電的繁榮給予祝福。

民進黨立委賴瑞隆質詢，台積電2奈米製程是否前往美國？郭智輝表示，要看美國需求，台積電也不是慈善事業，投資一定要獲利，若先進製程沒把握，台積電也不會往外移。

另外，談及核能議題，郭智輝表示，政府持續關注新核能技術，對於既有核電廠重啟，須符合安全無虞、核廢可處理、社會有共識等三原則，目前只剩下核廢料處理這個命題，所以大家一起努力。

台積電 美國

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