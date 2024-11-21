2024科技論壇／企業效率精進 服務更精準

不少企業現在都有導入AI應用的意願，但落地應用仍有相當的障礙。中華電信（2412）、科科科技、勤崴國際昨（20）日分享AI在企業內、外的「內服外用」應用與挑戰，看好導入AI技術和生成式AI的應用，賦能員工可以提高效率，用以分析用戶數據，可給予使用者精準的服務。

昨日2024科技論壇以「AI落地，應用升級」高峰對談為最後一場壓軸，邀請人工智慧科技基金會執行長溫怡玲擔任主持人，中華電信技術長暨執行副總經理黃志雄、科科科技（KKCompany）董事長暨執行長王献堂、勤崴國際科技總經理黃晟中出席分享觀點。

黃志雄表示，中華電信作為電信服務業，過去強調寬頻連線，現在則是提供數據分析和重要的算力基礎，讓有需要的企業在中華電信平台上使用、進行數位轉型或創新研發。

他指出，中華電信高度應用生成式AI技術，目前AI輔助工程師已經可以減少三成作業時間，AI更可分析大型系統軟體的風險問題，在法遵前提下提高內部工作效率；對外，中華電信也提出多項AI應用，例如以自然語言辨識和AI為餐飲事業做訂位服務，減少人力負擔與有效率完成訂位。

王献堂指出，科科科技最出名的是KKBOX，2005年提供服務後，2006年起就開始有推薦歌單的功能，2014年更跨足做串流影片的後台播放系統，擴大在日本市場的企業用戶。

王献堂表示，分析資料、貼標整理，「AI內含光」是科科科技一直以來的技術，現在KKBOX的曲庫已經有將近2億首新歌，大量的歌曲與影片可能讓用戶都不知道怎麼找歌，但透過AI，可以快速理解用戶使用行為和喜好的音樂或影片，分析兩者間的關係提供適切的服務，用戶甚至可以用自然語言聊天，就能使用「AI歌單」的服務找出適合心情的歌曲。

黃晟中指出，早年勤崴國際的地圖資料是派人派車到各地拍攝，人工一張張輸入系統、分類貼標，幾年前已導入AI技術，利用機器學習大量分類圖片、路況，AI技術可將不足的地圖缺漏部分補足，省下不少重複收集資料的時間。

近年勤崴提供交通路況數據服務，以交通路況建立模型，預測路況，給予政府公部門在交通安排上的建議；自駕車系統也在近期落地應用在台積電南科園區。

黃晟中說，利用AI技術，讓勤崴國際在人力精簡的狀況下，仍能提高工作效率和產出的品質，但當時也有員工質疑「AI取代人力」，他也強調希望以「精兵政策」經營業務，獲得員工的認同與支持。