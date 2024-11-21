2024科技論壇／工研院副總林昭憲：AI+Taiwan有無限可能

工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲昨（20）日表示，人類不會被AI取代，而是被懂AI的人取代。他預期，打造台灣成為百工百業AI化生態鏈，「AI+Taiwan」就等於「i（愛）台灣」，也代表著無限的可能性。

林昭憲昨日出席「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，以「AI大浪潮 產業的機會與挑戰」為題發表專講，釋出以上訊息。

談到GAI驅動全球經濟現況，林昭憲舉《富比士雜誌》的推估為例，2030年時AI對世界經濟的貢獻達15.7兆美元，超過目前印度和中國大陸全球兩個最大經濟體的產值總和，影響無遠弗屆。

林昭憲表示，他從1993年進入波士頓管理顧問公司服務以來，歷經全球景氣更迭，包括2000年網路泡沫，以及中國大陸崛起等，30餘年來從未看過像AI如此翻天覆地的大浪，吸引的投資額更是頻創新高，2023年起包括小學生都能在智慧手機上使用AI，成為無所不在的廣泛應用。

不僅國際大廠爭相投入AI開發，林昭憲說，空間智慧AI已解鎖機器人的全方位感知能力。並應用在機器人自主行動、自動駕駛車輛，及無人機導航等領域。

林昭憲舉例，美國史丹佛大學首位紅杉講席教授李飛飛今年4月創立「World Labs」，是一家發展空間智慧技術的AI新創公司，估值已逾10億美元，這家新創公司預計2025年推出世界模型，並支援AR、機器人及行動駕駛等應用，即便多數矽谷創投業坦言「不知道這家神秘的公司在做什麼」，但是大家都想投資，說明GAI已經成為吸引資金代名詞的現況。

林昭憲認為，台灣在全球GAI生態系的位置，首先是具備讓特定應用迅速落地的能力；其次在模型微型化+私有雲，可降低成本及防範洩密。

他說，台灣伺服器產量占世界九成，已是推動全球AI的引擎。在AI晶片先進製程及封裝，CoWoS未來五年以50%的複合成長率增加。至於現階段台灣產業導入GAI面臨的四大挑戰，包括資料整合度不足、缺乏相關人才、算力缺乏及開發成本高，以及風險分級與倫理管理的治理面。

為達成打造台灣百工百業AI化生態鏈的目標，林昭憲建議策略性作法為：槓桿台灣產業特色，並透過設立「百工百業AI化中心」與「AI核心技術平台」，協助中小企業提供定領域AI技術研發與應用所需的整合性轉型升級資源。