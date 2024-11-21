2024科技論壇／資策會執行長卓政宏：數位轉型 留意「風險」管理

資策會執行長卓政宏昨（20）日表示，AI產業蓬勃發展，開啟令人興奮的未來，但風險與管理議題也隨之而來；企業購買AI工具並不等同導入AI，在數位轉型過程中，重新進行資源分配為一大要素，愈成功的企業愈難重新分配資源，過去的成功反而成為大企業數位轉型上的包袱。

卓政宏昨天出席「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，以「GAI轉動數位生態系」為題發表專講，釋出以上訊息。

卓政宏表示，這幾年大家開始對於AI興起感到興奮，主要是ChatGPT這類生成式AI應用誕生，帶來更接近人類創造力的全新產出，就好比一個助理或朋友幫你做簡報、寫報告，對人類生活帶來非常大的改變。

然而，「不要以為AI只會做好事，它也會做很多壞事」，被用來從事詐騙工作就是其中之一，就算AI沒有不良意圖，不表示不會產生道德法規問題，未來AI帶來的風險與管理議題，包括資料快速流竄真偽難辨、道德與法規界線待釐清及資訊落差造成競爭力失衡等。

此外，AI自主帶來的隱私洩漏、錯誤幻覺及模型合規性等問題，也是潛在主要風險。

卓政宏說，各國陸續開始建立AI監管政策，做法主要分為兩類，一為透過法律嚴格監管，強調傷害預防，但容易限制產業發展。另一種為透過指引的方式，提供企業明確導入方向，較有利產業創新發展。

回到企業層面來看，卓政宏指出，各產業導入生成式AI首重成本考量與人才儲備，購買AI工具並不等同於導入AI，中間仍須串接模型、調整既有模型，再自行訓練模型，這也連結到企業數位轉型關鍵思維，「數位只是一個手段，轉型才是真正的核心」。

對大企業而言，數位轉型中面臨的資源分配問題是一大挑戰。卓政宏認為，企業數位轉型有兩大要點，第一為對事情認知與做法上的根本改變，及具備新技能的能力建構。

第二為資源分配。他並以日本双日株式會社轉型為例，需全員參與以發揮最大價值，社長擔任數位轉型最高負責人，帶領全體員工轉型，如提升數位技能、取得數位證照。

他說，企業正加速AI運用與投資，開始尋求將AI導入企業的方法，帶動AI產業蓬勃發展，大家都看到令人興奮的未來，這個未來花樣很多，可以從此過著幸福快樂的日子，不過，AI引領著「令人興奮、充滿花樣的未來」的同時，也引發許多令人擔心的問題。