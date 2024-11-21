2024科技論壇／玉山銀智能金融處總工程師黃仕鎮：科技重塑金融服務樣貌

玉山銀行智能金融處總工程師黃仕鎮昨（20）日表示，ChatGPT橫空出世的2022年是「新時代」，科技重塑金融服務樣貌，玉山AI數位轉型在普惠金融、場景金融、智慧金融三大領域。展望未來AI系統發展將從螢幕後的「輔助」到行動的「助理」，最後發展成全自動的「代理」取代人類工作。

黃仕鎮昨天出席「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，以「AI智慧金融新時代」為題發表專講，釋出以上訊息。

黃仕鎮表示，玉山銀行於2018年成立智能金融處，唯一目標是發展AI並導入到銀行，現有100位工程師，採精兵政策，每天維護的模型或流程機器人（RPA）程式達280餘支，統籌全行AI相關活動。

他定義的新時代從2022年開始，2022年是上古時代、2023年為中古時代；2022年ChatGPT出世，生成式AI（GAI）竟能理解人類語言，造成AI大爆發。

不過，他提醒過去寫程式是一個指令一個動作，但生成式AI不同，跟它講一句話會有100種不同答案，因此使用前更重要是先做好AI治理，「把能力強大的AI引進到公司也要管得住它。」

「要做AI離不開數位轉型」，黃仕鎮說，沒做數位轉型只會得到短期片面的成功，玉山的數位轉型進行式包括普惠金融，以人為本；任何人在任何時間、地點取得想要的服務。例如每天顧客接觸最多的是支付，玉山電子支付會員超過230萬人為銀行業第一。

此外，場景金融打造隨手可得的金融服務，將金融服務程式化，結合高使用頻率首選夥伴，實現銀行即服務。

最後為智慧金融，黃仕鎮分為「五加一類」：效能AI提升工作效能、賦能AI融入業務與產品達成人機協作、行銷AI主動推薦專屬產品、風控AI建立貸款評分模型或信用卡冒用偵測模型，AI模型攔截率較既有模型工具高三倍，玉山預防遭詐欺損失金額每月平均逾千萬元。服務AI智能對話，以及GAI運用大語言進行技術驗證與低風險應用發展。

「GAI出現是驚喜也是驚嚇」，黃仕鎮強調，玉山導入時從能力分類出發，依場景逐步打造AI應用，從語意理解到生成，建立人機協作或無人化服務，扭轉既有流程，加速數位賦能與轉型。為確保全行安全使用GAI，玉山進一步建立GENIE平台，所有行內需求均透過此對話式服務平台，且重點在個資保護，確保資料傳出前進行敏感資訊審查過濾。