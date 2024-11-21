2024科技論壇／中華電總座林榮賜：「內服外用」並進 催動應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
林榮賜。記者曾學仁／攝影
林榮賜。記者曾學仁／攝影

中華電信（2412）總經理林榮賜昨（20）日表示，中華電信為成為AI賦能者，已建構符合AI需求的網路基礎、算力池、平台及多元應用，將AI「內服」及「外用」，不僅導入內部的智慧客服及網路維運，更已經打入智慧交通、智慧法律、智慧政府及智慧醫療等應用。

林榮次昨日出席「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，以「AI賦能 智慧應用起飛」為題發表專講，釋出以上訊息。

林榮賜說，中華電信不僅是網路服務公司，提供服務也延伸到大數據、資安及垂直領域，現在更把中華電信在轉型及AI經驗，分享給客戶，促進AI產業發展。

林榮賜指出，中華電信擁有70萬以上的企業客戶，護國神山（台積電）也是客戶，未來協助客戶數據轉型、AI轉型，除了自身能量，集團艦隊（六家IPO公司，47家直接投資公司）是能量的擴充，例如是方的AIDC、勤崴的車聯網及愛卡拉的AI應用。

AI時代讓全球產業有翻天覆地的變革，中華電信已在網路、算力池（AIDC）、平台、應用服務做好準備。林榮賜表示，除多樣具韌性網路基礎架構（固網、行網、海纜、衛星及5G專網），同時攜手日本NTT，領先全球建立100G台日跨國全光網路及國內桃高全光網路（IOWN），全光網路將支撐未來AI算力資源整合，助攻分散式AIDC。

林榮賜指出，中華電信擁有hicloud，並攜手輝達（NVIDIA）、亞馬遜AWS、Google、微軟等國際公雲、主權雲，成為全方位雲網服務商，IDC及雲端營收已突破百億元，更將打造高效AI綠能資料中心，建構資料與AI模型，以InventAI工具平台賦能企業資料，打造AI Factory平台，建構AI生態系，賦能企業開發AI應用。

近年中華電信以AI賦能外部客戶，已導入智慧交通、智慧法律、智慧政府及智慧醫療等應用。

林榮賜舉例，動態地磅解決方案透過影像辨識及配對技術，判斷超過93%車輛不用進地磅區檢測，準確率達99.5%，大幅降低98%等待回堵時間及排碳量；法律領域專屬模型，賦能法律AI應用，代筆遺囑、判決書生成等，更協助智慧政府，以GenAI文件生成與審閱，完成專標案、年報、永續報告、財務報告，透過AI加速80%審閱速度，提升90%審閱精準度。

此外，智慧醫療以AI輔助看診前狀況、看診摘要、建立衛教資料庫等，使醫護可以專注在更高階工作，協助醫院減少病患60%等待時間，醫護工作負擔減輕75%，病患滿意度提升九成。

AI IDC 中華電信

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