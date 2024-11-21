2024科技論壇／沛星科技暨中華電董事簡立峰：做π型人才 防大腦外包

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
沛星科技暨中華電信董事簡立峰。記者曾學仁／攝影
沛星科技暨中華電信董事簡立峰。記者曾學仁／攝影

沛星科技暨中華電信（2412）董事簡立峰昨（20）日表示，AI技術將成為未來產業運作的關鍵，須加速應用，尤其「網路世代剛過去、AI世代正開始」，但也要避免AI導致人類學習與大腦變成「外包」，應利用AI技術提升工作技能，學做「π型人才」。

簡立峰昨日出席「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，以「AI世代新風貌」為題發表專講，釋出以上訊息。

他指出，今年諾貝爾化學獎頒給AI運算學門的科學家，肯定AI的技術對蛋白質結構預測有幫助，有助產生新藥；諾貝爾物理獎得主也包括AI領域運算。化學這麼重要的基礎學門已經宣示AI的影響力，未來可預見還會發生。

簡立峰說，人不用和機器比，利用AI科技協作，賦能自己變強，「做對的事情最重要。」AI協作工作模式已經開始，「你的AI同事正在身邊」。

他表示，很多大企業已經導入AI提升更多效率，例如Google現在新開發的程式碼是AI撰寫的，這件事情象徵在所謂的智慧服務工作中，本來靠白領階級、靠知識服務的工作，已經開始被AI取代了。未來所有的工程師技能要改變，可能要更參與決策、參與分析、參與規劃，而不只是寫程式。此外，也有廣告公司客服主管和客戶討論時，AI不但跟著聽，甚至馬上做出圖表、給予建議，參加寫作，進入AI協作的時代。矽谷工程師都要跟著轉變新的工作模式，因為舊工作已經被AI取代，產生新的工作模式。

他舉例，Google的自駕車Waymo日前宣布要擴大營運，這也是因應生活環境改變，「司機將來也是AI」的狀況將到來，連台灣也找不到公車司機，未來人們也要相信AI司機，或讓AI成為人們的副駕駛。

簡立峰指出，人們跟AI協作已經有一段時間，台灣職場沒有感受到這個附加價值，因為台灣偏向製造業，對AI衝擊的感受會比知識型國家晚。但在不少知識型國家中，產業受到的打擊很大，例如顧問業效能被AI取代而提高，許多年輕的白領階級已經利用AI輔助信件或是工作文件的生成，或是以AI追蹤客戶的需求。

AI技術改變生活，AI世代的年輕人該關注的重點是什麼？簡立峰指出，每一個世代都會有新的工作機會，現在的年輕世代要去關注的是新工作的機會，既有職場工作者是要把自己的技能再做提升。他提醒，AI很好，但也可能取代人的大腦，讓人類的學習與大腦變成外包。未來的AI世代就是π型的人才，例如在職場工作中，工程師可以寫出程式，透過AI測試、利用AI修正，提高效能，把自己的工作領域變寬。

他坦言，人會更依賴AI幫忙做答案，將學習外包給AI，最後決策能力會消失，但也有人透過AI加強能力，這是AI世代新風貌。

AI 工程師 職場

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