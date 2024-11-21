2024科技論壇／行政院秘書長龔明鑫：國家主權 AI 發展重點

行政院秘書長龔明鑫昨（20）日表示，AI科技已經扮演重要角色，其發展核心包括算力、程式及數據，台灣算力非常強，可以說是「一個國家的武林」，硬體部分應該沒有國家可以與台灣競爭。未來台灣發展AI有兩個重點，一個是國家主權AI，另一個則是希望普惠大眾。

經濟日報昨日舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，邀請各界專家探討如何發揮台灣資通訊產業優勢，透過產業跨業、跨界合作，催動產業智慧升級，掌握AI新革命帶來的新商機。

本論壇由中華電信（2412）、工研院、資策會、日月光（3711）集團、玉山銀行、凱基金控協辦。

行政院秘書長龔明鑫。記者曾學仁／攝影

龔明鑫應邀出席致詞，他開場即拿出經濟日報，並提到，現在每一天的報紙新聞上都會提到AI，這也顯示AI不只是在資本市場扮演重要角色，更已經融入生活。

龔明鑫表示，2016年起，台灣也開始推動智慧島嶼跟數位國家，當時也已開始出現AI的概念，政府透過亞洲矽谷計畫推動AIoT，希望能夠運用大數據讓機器產生效能，甚至可以事前預測機器何時會壞掉，進而提升機器生產的效率。

龔明鑫說，具體的表現也能展現在智慧城市、智慧交通、智慧製造等多種應用，政府也已啟動相關計畫，像是AIoT的智慧化，或是智慧城市的效果，這段時間所推動的成果已經有287項，包括氣溫監控、智慧農業，這些也能在每年舉辦的國際智慧城市展上看到，每年都有150多個城市到台灣來，凸顯我國在智慧城市上的能量與能力。

龔明鑫提到，在287個案子中，有約有107個案子到國外落地應用，其中，中華電信扮演非常關鍵性的角色，不僅在國內扮演著電信業者，更要成為AI賦能者，提升我國的數位建設或資訊領域中扎實的基礎。

龔明鑫透露，自己常常帶訪團出國時發現，中華電信將我國的數位轉型跟智慧程式的一些相關潛力帶到國外，如今在東南亞及中東歐都已經有示範性實驗室在進行，例如台積電每次到國外設廠，中華電信一定要隨行，把當地的通訊環境建置好，足以顯見中華電信在這方面的能力。

對於生成式AI發展，龔明鑫認為將會是跳躍式進展，這部分有三大核心要件，包括算力、程式及數據（Data），其中，台灣算力非常強，可以說是「一個國家的武林」，硬體部分應該沒有國家可以與台灣競爭，尤其是台積電，但台灣在程式與Data方面還有努力空間。

龔明鑫談話重點

對於AI發展，龔明鑫表示，行政院擬定兩大方向，一個是國家主權AI，不僅軟體應用要快速趕上，更要迅速建立大型語言模型及主權AI，另一個則是希望普惠大眾。

龔明鑫說明，國家主權AI是為了表達台灣在各個領域上的話語權，因此必須進行；至於資料AI運用也必須普惠大眾，運用在百工百業，甚至民眾生活當中，以及提升政府行政效能，政府會持續精進，行政院會全力推動AI智慧科技與半導體等產業發展，也期盼前瞻AI科技研究能夠快速落地，讓百工百業應用，滿足國內中小微企業因應淨零與數位轉型的迫切需要。