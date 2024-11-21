2024科技論壇／中華電董座簡志誠：AI 賦能 帶動跨業合作

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。記者曾學仁／攝影
中華電信董事長簡志誠。記者曾學仁／攝影

中華電信（2412）董事長簡志誠昨（20）日表示，AI浪潮到來，中華電信是電信龍頭，不能缺席，要在AI浪潮中扮演「賦能者」及「協創者」角色。

經濟日報昨天舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，邀請各界專家探討如何發揮台灣資通訊產業優勢，透過產業跨業、跨界合作，催動產業智慧升級，掌握AI新革命帶來的新商機。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控協辦。

簡志誠致詞時表示，AI應用可以分為「內服」及「外用」，「內服」即中華電信內部已經將AI導入智慧客服，強化客戶服務流程，同時身為網路服務提供者，也將AI導入在AI選址、建置，同時以AI進行基地台節能等應用，已經明顯提升網路效能及節能減碳。

「外用」方面，簡志誠強調，中華電信導入AI應用累積非常多的經驗，也希望以此基礎，結合更多創新技術，協助外界企業一起升級，像是智慧醫療、智慧運輸等產業領域。

他說，賴清德總統宣示善用台灣優勢，促進AI產業化，產業AI化，推動台灣成為「AI智慧島」。在這波AI浪潮中，中華電信是電信龍頭，不能缺席，要在AI浪潮中扮演「賦能者」及「協創者」角色，期盼在AI驅動浪潮中，促進營運效率、提升產能，更推升整體國家競爭力。

中華電信近年積極扮演各種賦能者角色，協助企業數位轉型、智慧工廠、智慧醫療，更促進影視音產業，打造台流。

簡志誠指出，中華電信要扮演「AI賦能者」，持續建立AI算力雲平台，針對各界對AI算力及科技平台需求，提供服務，讓AI運用算力可以透過租用的方式推廣，身為一個「賦能者」角度，中華電信已經開始進行相關規劃。

身為「AI協創者」，簡志誠分享，AI未來可望有各種應用，跨足的領域及產業都非常廣，需要很清楚各個領域的痛點、障礙流程的各領域專家，加上中華電信研究院、資訊分公司等非常多的人才，可以協助各行各業的領域專家，促進AI應用在各個領域的發展。

簡志誠強調，迎向未來AI趨勢，現在運算能力、通訊頻寬技術都已經具足，有賴大家一起來推動AI應用，中華電信盼攜手大家，一起搭上AI浪潮，協助政府及企業，把AI用得更好。

AI 中華電信 玉山銀行

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