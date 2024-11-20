上銀科技榮獲TCSA 人才發展領袖獎及職場福祉領袖獎

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049），在2024年第17屆TCSA台灣企業永續獎中表現卓越，一舉榮獲「人才發展領袖獎」和「職場福祉領袖獎」兩項單項績效獎，這項成就充分顯示公司在人才培育、安全文化及健康管理方面的傑出表現。

頒獎典禮於20日在台北圓山大飯店隆重舉行，吸引業界的廣泛關注。

TCSA台灣企業永續獎是由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，鼓勵企業積極履行社會責任，推動永續發展。自2008年首次舉辦以來，該獎項已經成為台灣企業界重要的永續發展指標，吸引了731家企業參與，顯示出其在推動企業社會責任和環境、社會及公司治理方面的影響力。

上銀科技總經理蔡惠卿積極推動安全文化活動，鼓勵全體員工參與危害發掘及創新改善，帶領團隊通過ISO 45001職業安全衛生管理系統，持續執行各項制度，維護廠區安全及健康，規劃優於勞工健康保護規則規定的頻率及健檢項目，讓員工可自我監控身體健康狀態。

蔡惠卿指出，上銀建立獎勵制度，希望將安全與健康意識內化為「員工DNA」，進一步促進企業的永續發展。這個制度不僅提高了員工安全意識，也增強整體職場健康環境，為長期發展奠定堅實基礎。

另外，上銀也致力於建構共學創新平台，激發團隊學習的火花，並推動「青年築夢、築夢踏實」的教育理念；10餘年深耕產學布局，孕育高工至碩士班每個階段能力養成，自2014年起著手推動師徒制計畫，逐步增加新知識及職場軟實力素養培育，設有專責產學導師，一路協助學生排除學習歷程中挫折，及陪伴產學生勇敢茁壯。

蔡惠卿說，上銀多元共融職場，絕對少不了科技女力這個議題，2023年女性員工擔任主管職務83位，女性主管職人數占比全公司主管職人數比例為15.4%。多元共融職場儲備新能量，為未來蓄積領航力。