Appier全產品線導入生成式AI 驅動智慧商業策略升級

新創獨角獸Appier今（20）日宣布，全線產品整合生成式AI創新應用，將大型語言模型（LLM）前瞻技術研究成果導入廣告雲、個人化雲、及數據雲三大平台，提高營運效率、驅動智慧商業決策升級。

Appier運用AI技術將廣告行銷關鍵階段自動化，從分眾預測、個人化內容創建，再到策略優化憑藉其在「數據壁壘」、「差異化演算法」及「產業專精知識」優勢，Appier將賦能客戶轉型為AI優先組織，實現更高投資報酬，並保持市場競爭優勢。

在廣告雲平台方面，Appier運用生成式AI實現動態廣告創意優化，讓廣告持續與用戶互動，精準掌握用戶的心理狀態與行為模式，進而在對的時機，將對的廣告投放給對的受眾；並自動生成押韻口號，藉以強化品牌知名度與用戶忠誠度，讓行銷人員都能成為口號專家。

生成式AI也能讓背景圖像自動生成，行銷人員能根據產品特徵，快速生成多元創意背景，滿足不同廣告場景和目標受眾需求；因為線上版位眾多，行銷人員只需上傳圖像，選擇長寬比，或於自定義區域進行圖像放大，模型即可識別前景和背景，無縫生成適應各種廣告創意尺寸的圖像，或快速生成物件特寫圖像，輕鬆因應動態調整的廣告版位需求。

在個人雲平台方面，透過顧客旅程Copilot，行銷人員可透過自然語言提示快速建置全渠道顧客旅程，自動生成高成功機率的行銷計畫，以最小資源優化顧客參與度，並強化推播訊息功能。

生成式AI也能讓知識型對話機器人功能，更深入理解品牌，藉由與真人客服的無縫協作，妥善回應用戶；而銷售型對話機器人功能則能精準識別，即時滿足消費者的個性化需求，引導消費行為之餘，全面提升轉換率與用戶體驗。

在數據雲方面，過去，行銷人員需要數小時分析報表才能獲取業務洞察，有了生成式 AI，行銷人員只需輸入文字需求，顧客數據平台便能在數秒內生成報表，提供準確分析、說明活動執行成果，讓客戶能專注於判斷和決策。

透過生成式AI技術全面整合，Appier為客戶提供更高效、智能的廣告與行銷解決方案，除了賦能廣告行銷各項任務，簡化營運流程、提升生產效率、激發創意，同時，優化用戶體驗，進一步強化品牌在市場中的核心競爭力，使Appier與客戶能在快速演進的AI浪潮中持續成長，並實現商業突破。