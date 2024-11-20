獨／英業達攻車用！與恩智浦擴大合作 董座葉力誠12月6日現身

代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，產品線已涵蓋汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）及電子控制元件（ECU）等領域；團隊近年陸續跟車用晶片大廠恩智浦（NXP）、車用資安商VicOne、科絡達及雲端大廠亞馬遜等業者締結夥伴關係。

英業達近日向《經濟日報》證實，團隊將與恩智浦在車用擴大合作，董事長葉力誠也將於12月6日親自露面分享，吸引市場關注。

據悉，英業達集團主要的業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售，而近年團隊為落實多元產品線布局，也積極攜手不同領域的業者進行合作，目前與半導體業者恩智浦、資安商VicOne、Carota、亞馬遜等企業都已成為夥伴，共同瞄準汽車網路安全和電動汽車無線（OTA）開發多項技術，而這次傳出將擴大合作的恩智浦，則是早在2022年就已跟英業達組成策略聯盟。

針對旗下「車用」的發展歷程，可從英業達官網資料得知，作為肩負車用事業發展的「車用電子事業部門」最早是在2017年成立，團隊以伺服器領域的技術能力為基礎，跨向車用電子領域，鎖定電控相關產品切入，再透過與Tier 1供應商夥伴進行合作、在中國大陸市場入列以百度為首的車載系統戰略生態系夥伴供應鏈，並自3年前啟動出貨，團隊在2年前打入日本市場，並在去年以「車載電控」應用系統產品入手歐洲訂單。旗下上海、重慶、墨西哥、捷克和台灣的產線，也都陸續通過ISO 26262、ISO/SAE 21434及ISO 21448認證。

英業達長期深耕於伺服器市場，然而與伺服器相比，汽車產業生態圈則較為傳統，一般企業也較難以接近，就連代工大廠英業達也都要靠著與汽車電子上游業者恩智浦建立起合作，再花上將近兩年的時間才成功跨入，而雙方主要的合作範疇，聚焦在「超寬頻智慧汽車門禁系統、中央閘道器（Gateway）、車規級伺服器（Vehicle Grade Server）、智慧電子座艙（e-Cockpit）及車規級無線充電（Wireless Charger）」等方面。

對此，英業達財務長游進寶則分享，自從智慧汽車尖端技術興起，企業大廠為及早搶得市場商機，各自以不同角度切入、積極布局「車用電子」領域，不過供應鏈要建立起一整條完整的「車用」上下游，事實上需要耗費大筆的資金以及極為漫長的時光及心力，英業達目前在旗下上海、台灣、捷克、墨西哥據點，都已設置完成專門的「車用」產品線，預計今年年底整條產線將邁向成熟階段，屆時在手產線將超過十條，隨著明年產線狀況更加穩定，有望迎來爆發期。

據了解，英業達將於12月6日攜手恩智浦召開記者會，屆時英業達董事長葉力誠除將親自現身，也將正式宣布與恩智浦在「車用」領域的最新合作計劃。對此，有眼尖的網友發現，作為「車用」主要合作夥伴的恩智浦，除將在活動前一日（12月5日）舉辦一年一度的「恩智浦技術日（台北站）」，也將於同日舉辦「恩智浦創新技術論壇」，協助各界夥伴透過各項新技術，來實際應對物聯網、邊緣AI及網路安全技術的迅速發展。

外界猜測，英業達特意選在合作夥伴恩智浦舉辦一年一度技術日的隔天召開發布會，可能是為了讓恩智浦在技術日上提前一天先發表推出新產品、新技術，而英業達再於隔天自家的發布會中，公布最新的應用合作計劃（或產品）。值得一提的是英業達旗下車用電子事業群副總經理李瑞進，作為集團車用布局先鋒，碰巧於發布會當天下午獲邀登「典範轉移EV全生態系商機論壇」開講，該巧合也讓網友的猜測，提升了不少的可信度。