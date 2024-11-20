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富采集團兼容創新與永續 榮獲TCSA創新成長領袖獎

經濟日報／ 記者楊絡懸／台北即時報導
富采集團榮獲TCSA創新成長領袖獎。富采／提供
富采集團榮獲TCSA創新成長領袖獎。富采／提供

富采（3714）旗下晶元光電（2448）20日榮獲今年TCSA台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」，主要是永續實踐及技術創新的表現獲肯定。晶元光電將永續理念深植於低碳製造、碳排降低、效能提升與廢棄物管理等多重面向，不僅實現環境友善，更同步推動企業成長，體現永續經營的長遠願景。

富采指出，此次獲獎項目為低碳紅外光LED生產技術，在製造部分，晶元光電取得明顯減碳成效，使砷化氫（AsH3）氣體使用量降低54%，預計每年碳排量可減少2,022 ton CO2e，相當於種植13萬4,802棵樹。

在效能提升方面，產品效能共提升9.6%，預計銷售量可提高15%；同時也降低碳排放量，預計可替終端產品節省92萬度電，減少年碳排455 ton CO2e，相當於種植3萬334棵樹木。

除此之外，在廢棄物管理上，透過砷化氫氣體減量，砷汙泥產出量減少462 ton，連帶使廢棄物處理費用減少近新台幣1,500萬元，不僅大幅降低生產成本，更彰顯晶元光電以創新技術為出發點，在企業經營及永續實踐上取得的雙贏。

富采集團自產品開發階段即導入低耗能理念與綠色產品生命周期思維，持續改善並提升產品效能、品質及壽命，進一步協助終端產品達到真正的節能省電。不僅如此，2023年集團於研發經費已投入超過集團合併營收的10%，截至2024年10月，集團取得專利數更超過6,000件，以確保產品在環境友善的同時更具備全球競爭優勢。

展望未來，富采指出，集團在「3+1長期發展策略」中的車用、先進顯示、智能感測及新領域技術積極布局，未來將以高附加價值且兼具永續理念的產品為目標，持續為產業的永續發展貢獻力量，實踐對環境與社會的長期承諾。

光電 布局 廢棄物 減碳 碳排放

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