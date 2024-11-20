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群聯成通過ISO/SAE 21434車規認證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片

群聯（8299）今日宣布其NAND控制晶片通過ISO/SAE 21434車規認證，成為全球首家獲得此認證的的NAND控制晶片獨立供應商。

群聯表示，ISO/SAE 21434是針對車載系統網路安全的國際標準，為車輛製造商和供應商提供框架與指導，確保車載系統免受外部駭客攻擊。隨著車輛互聯性和自動化技術的發展，網路安全風險增加，未經授權的操控或系統漏洞可能對駕駛者和乘客造成嚴重威脅。通過ISO/SAE 21434認證，供應商可以更有效地應對這些網路安全挑戰，進一步提高產品的網路安全性與可靠性。

群聯電子執行長潘健成群聯自2023年起展開ISO/SAE 21434車規認證準備工作，歷時近一年完成認證相關流程。起初由車規部門進行內部自我評估，隨後在外部稽核單位的輔導下，進行了課程培訓、差距分析和風險評估工作坊，包含了長達近半年的流程諮詢與內部指導書修改，並於近期完成最終稽核。認證過程期間也涉及跨部門的合作，並投入大量的人力與資金資源。

潘健成說：「ISO/SAE 21434車規認證的取得對群聯來說是一次重要的里程碑，這是公司上下跨部門緊密合作的成果。我們經歷了近一年的嚴格審核與諮詢過程，雖然挑戰不少，但在車用儲存方案開發及管理流程的網路安全性上有了顯著提升。此認證不僅展現群聯在車規網路安全上的技術實力，還強化了我們推廣車用儲存方案的市場競爭力。」

取得ISO/SAE 21434認證後，群聯的車規開發流程將更具安全性與可靠性，增強客戶對產品的信任。隨著市場對車輛安全的重視不斷提高，這項認證也讓群聯在全球車載市場中具備更強的競爭力。特別是歐盟UNECE R155法規的要求，進入歐盟市場的車輛與供應商必須具備網路安全評估，ISO/SAE 21434認證正是滿足該法規的車用網路安全管理系統(CSMS)之一。再者，ISO 21434認證已經成為許多車載系統供應商的標準要求。全球主要車用儲存以及車載系統客戶已表達對這項認證的高度關注。

NAND 控制晶片 歐盟 群聯

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