落實友善運動、健康餐飲 崇越科技獲「社會共融領袖獎」肯定

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭─崇越科技（5434）不僅長期深耕高科技產業，更積極投入大健康產業，整合集團資源，營運運動中心、校園餐廳，透過空間場域建立多元價值共享的經營模式，以社會需求為核心，從在地生活價值出發，引入經營長才及創意，賦予公眾空間全新的生命，使民眾可享受更好的服務品質，落實民眾為最大贏家之遠景，榮獲台灣永續能源研究基金會主辦之「2024台灣企業永續獎」（TCSA）肯定，勇奪單項績效獎─「社會共融領袖獎」榮耀。

崇越科技永續長室副總經理孫格偉今（20）日出席第七屆全球企業永續論壇開幕暨頒獎典禮時表示，台灣將在2025年步入超高齡社會，加速做好迎接高齡社會來臨的各項準備是當務之急。面對健康及亞健康老人的多元需求，難以單靠政府或非營利組織達成，因此崇越集團投入企業資源，滿足高齡社會蓬勃發展的需求。

崇越集團旗下專業運動訓練品牌『XPORTS』，結合運動科學檢測、專業器材設備與肌力體能訓練，建立專業運動訓練、運動恢復等機制，打造良好訓練基礎。自日本引進「初動負荷訓練」設備，幫助肌肉量維持、保持肌肉彈性，增加關節活動度。除針對專業運動員，XPORTS透過經營運動場館，提供社會大眾優質運動環境，成為社區民眾就近運動的鄰里好厝邊，為創新社區型運動據點，提供在地服務以及在地老化構想的高齡前瞻服務。長者藉由運動不僅可促進健康、延長平均餘命，還可以減少孤獨感、抑制憂鬱以提升生活品質和滿意度。XPORTS並將產學合作納入營運重點，輔導體育相關科系的學生取得運動證照以及場域實習機會，串聯產學資源形塑育成、育才基地。

在推廣健康餐飲方面，崇越集團旗下位於臺灣大學校內的MD創作料理，以臺灣在地漁產為主，遵循永續生態及海洋原則，強調吃得健康也嚐到美味，落實推廣大健康的經營理念，透過飲食來實踐永續台灣的願景，並與在地夥伴緊密交流，透過音樂展演，提供表演團隊發揮空間，扶植新興創作新秀培力，為社會大眾帶來更豐富多元的文化生活，讓人人都能輕鬆自在地親近藝術創作。2023年總共邀請151位表演者，呈現56場各具特色的音樂演出，累計上千名觀眾。定期的音樂表演，不僅為演出者提供展示才華的機會，也為周邊居民提供了欣賞藝術、提升文化素養的場域。

崇越科技永續長賴杉桂表示：「崇越集團以永續概念強化企業韌性，為社會大眾帶來更豐富多元的生活，包含藝術體驗、運動休閒。」透過經營運動場館、提供在地食材的餐廳，推廣國民運動、優質飲食，促進健康。