集邦：陸補貼效應 電視面板11月報價持穩

集邦科技20日公布11月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，陸能源補貼政策助力11月的電視面板報價持平；IT面板價格部分小跌。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板11月在以舊換新政策已經提前大力刺激之下，雙十一促銷結果顯得差強人意，不過這仍無損於中國大陸電視品牌在超大尺寸電視面板的需求熱度，面板廠也積極對應此波需求。但相比而言，近期國際品牌的需求則呈現較為弱勢的另一種樣貌。在內熱外冷的兩極化需求下，主要面板廠目前在面板價格上仍採較為穩健的操作想法，在短期需求相對持穩之下，預期11月電視面板價格仍將全面維持持平態勢。

監視器面板11月需求仍偏弱的狀況下，面板跌價壓力仍在。但面板廠在MNT面板持續處於虧損狀態下，不太願意在跌價幅度上作更多讓步，加上電視面板價格持續走穩下，預期面板價格跌幅可望稍稍收斂。以11月的MNT面板價格來看，Open Cell面板價格預計下跌約0.2~0.3美元，而面板模組價格的跌幅，21.5吋預計下跌0.1美元，23.8吋與27吋預計下跌0.2美元。

范博毓指出，NB面板進入第4季的需求明顯走弱，預計將季減約18%。縱使少部分品牌客戶在第4季仍積極衝刺數量，但仍難以扭轉整體趨勢。在需求轉弱之際，部分面板廠為了爭取客戶訂單，在面板價格的態度上明顯軟化，面板價格可能在11月份出現較為明顯的跌勢。就目前觀察11月份NB面板價格趨勢，TN面板因為價格偏低，供應量偏少，因此可維持持平態勢，但IPS面板價格可能將出現全面下跌0.1美元的態勢。