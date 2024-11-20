快訊

北分署霸凌案 勞長何佩珊：可能我也不適任 會向政院請辭

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

集邦：陸補貼效應 電視面板11月報價持穩

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技20日公布11月下旬面板報價。集邦/提供
集邦科技20日公布11月下旬面板報價。集邦/提供

集邦科技20日公布11月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，陸能源補貼政策助力11月的電視面板報價持平；IT面板價格部分小跌。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板11月在以舊換新政策已經提前大力刺激之下，雙十一促銷結果顯得差強人意，不過這仍無損於中國大陸電視品牌在超大尺寸電視面板的需求熱度，面板廠也積極對應此波需求。但相比而言，近期國際品牌的需求則呈現較為弱勢的另一種樣貌。在內熱外冷的兩極化需求下，主要面板廠目前在面板價格上仍採較為穩健的操作想法，在短期需求相對持穩之下，預期11月電視面板價格仍將全面維持持平態勢。

監視器面板11月需求仍偏弱的狀況下，面板跌價壓力仍在。但面板廠在MNT面板持續處於虧損狀態下，不太願意在跌價幅度上作更多讓步，加上電視面板價格持續走穩下，預期面板價格跌幅可望稍稍收斂。以11月的MNT面板價格來看，Open Cell面板價格預計下跌約0.2~0.3美元，而面板模組價格的跌幅，21.5吋預計下跌0.1美元，23.8吋與27吋預計下跌0.2美元。

范博毓指出，NB面板進入第4季的需求明顯走弱，預計將季減約18%。縱使少部分品牌客戶在第4季仍積極衝刺數量，但仍難以扭轉整體趨勢。在需求轉弱之際，部分面板廠為了爭取客戶訂單，在面板價格的態度上明顯軟化，面板價格可能在11月份出現較為明顯的跌勢。就目前觀察11月份NB面板價格趨勢，TN面板因為價格偏低，供應量偏少，因此可維持持平態勢，但IPS面板價格可能將出現全面下跌0.1美元的態勢。

電視面板

延伸閱讀

11月台股期指跌162點

11月電子期金融期齊跌

11月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變

11月電子期、金融期齊跌

相關新聞

經長郭智輝：台積電可能在台灣1年蓋1個廠 在高雄設廠「蓄勢待發」

經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會詢答時表示，台積電（2330）未來10年投資按計畫走，經濟部要準備水和電的供應，台...

聯電變憐電？外資連22賣 4字頭守得住嗎...億元教授曝3危機：跌到3字頭也不買

聯電(2303)股價近來持續承壓，外資連22賣，週四(11/14)收盤跌至45元，市場對其是否「破底」表達高度關注。

大摩：輝達GB200產量將大增 看好台積電、京元電、日月光等台廠

輝達財報公布在即，市場屏息以待。摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）供應鏈」報告中預期，Blackwel...

群聯成通過ISO/SAE 21434車規認證

群聯（8299）今日宣布其NAND控制晶片通過ISO/SAE 21434車規認證，成為全球首家獲得此認證的的NAND控制...

落實友善運動、健康餐飲 崇越科技獲「社會共融領袖獎」肯定

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭─崇越科技（5434）不僅長期深耕高科技產業，更積極投入大健康產業，整合集團資源，營運運...

崇越科技獲社會共融領袖獎 積極投入大健康產業

崇越科技（5434）20日表示，不僅長期深耕高科技產業，更積極投入大健康產業，整合集團資源，營運運動中心、校園餐廳，透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。