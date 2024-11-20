中光電榮獲GCSA與TCSA 多項企業永續大獎肯定

上櫃永續績優公司中光電（5371）於20日舉辦「2024第七屆全球企業永續獎(GCSA)」及「2024第十七屆台灣企業永續獎(TCSA)」頒獎典禮中，首次獲得GCSA《永續報告書獎–銅獎》，並於TCSA永續單項績效獎中勇奪三項大獎，包括連續七年榮獲「透明誠信領袖獎」且第五度蟬聯第一名之殊榮，五度榮獲「社會共融領袖獎」，二度榮獲「人才發展領袖獎」。

中強光電持續締造永續佳績，展現永續領域的全面實踐，更代表其在推動企業永續發展的努力成果與領先地位。中強光電由財務長暨永續委員會委員何新斌率領永續團隊出席由財團法人台灣永續能源研究基金會20日假圓山大飯店舉辦之「2024全球企業永續論壇（GCSF）」暨頒獎典禮，並代表公司上台受獎。

身為公司治理模範生，中強光電秉持最高誠信經營原則，以「上市上櫃公司治理實務守則」作為公司治理運作之依歸，且在公司治理與內部管理機制上遵守相關法令之規定辦理，藉由完整的內部治理機制，積極落實營運及財務等各項資訊揭露之品質與透明度，並透過董事會加強對公司營運督導與管理，亦設置審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會以利董事會執行其職責。除首度入選AREA亞洲企業社會責任獎-「社會公益發展獎」及「公司治理獎」外，自2015年起連續十年獲得公司治理評鑑上櫃公司排名前5%，自2018年起連續七年榮獲TCSA台灣企業永續獎–「透明誠信領袖獎」，更入選「上櫃 ESG 30指數」、「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」、「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」、「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「薪酬指數」及「勞工就業 88指數」等，顯示公司內部治理機制及永續績效受到高度肯定，最終榮獲2024年TCSA「透明誠信領袖獎」，並五度蟬聯第一名。

中強光電攜手螢火蟲愛之光服務隊、社會企業、非營利組織及在地大學/社區等利害關係人，自2011年起陸續執行「點亮偏鄉」、「光之夢行者」、「熱血員工」、「箇中好手」、「銀髮微光」等五大公益計畫，長期關懷偏鄉弱勢族群，希望能運用公司核心專業，點亮社會的每個角落，消弭城鄉數位落差、追求教育及未來機會均等，並積極響應聯合國永續發展目標(SDGs) 第一項「消除貧窮」、第二項「消除飢餓」、第三項「健康與福祉」、第四項「教育品質」、第八項「就業與經濟成長」、第十二項「責任消費與生產」及第十七項「全球夥伴」。此外，為點亮台灣文化、推動光影藝術及提升生活品質，於2010年成立中強光電文化藝術基金會，近年則連續舉辦「台灣光環境獎」，期待營造多元而有內涵的光環境，讓大眾生活在更舒適、健康的環境；更舉辦各式以光為媒介的藝文活動，讓光成為生活美學的一部分。讓公司在「社會共融目標與願景」、「發揮企業核心能力促進社會共融」、「推動策略型方案與創新作為」、「創造社會效益與影響力」等四大評分面向皆獲得評審肯定，五度榮獲「社會共融領袖獎」。

員工是公司持續成長且永續經營的基石，因此，中強光電秉持此理念，以「三代木計畫」為主軸，「串連多元世代」、「複合員工體驗」、「深化職能學院」為核心，強調跨世代員工的共創共榮，推動多元世代的融合與成長。透過一縱五層架構，針對不同層級的員工提供客製化培訓，並設立元智企業書院，結合內外部資源，提升員工專業技能與職能。中光電致力落實企業社會責任，對內推出幸福九宮格健康關懷措施，全面提升員工的身心健康。對外則拓展多元招聘管道，連續五年榮獲新竹市政府表揚超額進用身心障礙績優廠商，並積極參與跨國文化活動，促進多元文化交流。並與多所大學合作，致力產學合作，提供學生實習機會，培養未來人才。中光電積極應對AI浪潮，推動生產力再造，強化資深員工的技術傳承。透過Mentor制度和跨領域分享會，促進新進員工的快速適應與成長；並舉辦多場趨勢論壇，提升員工對產業趨勢的敏銳度。中光電透過多元溝通管道，聆聽員工聲音，並將意見轉化為公司成長的動力，創新的作法與可擴散性，為企業永續發展奠定了基礎，並因此二度榮獲「人才發展領袖獎」的肯定。

中強光電表示，秉持「以光耀經濟為基礎，點亮社會的每個角落，創造綠色光景」的永續DNA，將逐步落實多項淨零措施以符合淨零路徑，最終完成「2025減碳25%、2032減碳50%、2050達到淨零目標」願景，同時也針對現今社會急需解決的問題，規劃並與利害關係人共同執行長期性社會參與專案，由衷希望，能全方位地強化並擴大公司永續競爭力及永續影響力，與利害關係人攜手共創永續未來。