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神達旗下神雲科技 SC24展示AI/HPC伺服器新品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）旗下神雲科技，20日於美國亞特蘭大SC24展會展示一系列全新伺服器，神雲表示，這些伺服器整合了最新的AMD EPYC 9005系列處理器、AMD Instinct MI325X 加速器、Intel Xeon 6處理器與專業級GPU，為HPC和AI工作負載提供卓越的優化效能。

搭載AMD EPYC 9005系列處理器，神雲科技新一代伺服器專為高效能AI運算工作負載進行優化設計，提升資料中心的效能與運算密度。

在這次的SC24大會，神雲科技重點展示了兩款AI/HPC伺服器產品。首先是MiTAC G8825Z5，一款8U雙AI伺服器，支援最新AMD Instinct MI325X 加速器，並可搭載最高6TB的DDR5 6000記憶體，提供8個熱插拔NVMe U.2托盤，非常適用於大規模AI與HPC基礎架構的建置需求。

其次是MiTAC TYAN TN85-B8261，一款2U雙路GPU伺服器，專為HPC和深度學習應用設計，支援最多4張雙寬GPU卡、24個DDR5 RDIMM插槽，並擁有8個熱插拔 NVMe U.2托盤。

而在雲端伺服器方面，神雲科技展出MiTAC TYAN GC68C-B8056，這款1U單路伺服器能搭載24個DDR5 DIMM插槽與12個熱插拔NVMe U.2托盤，為雲端環境提供高效能與靈活的擴展性。

此外，神雲科技還展出專為高IOPS NVMe資料儲存設計的MiTAC TYAN TS70A-B8056 2U單路伺服器，以及採用2U 4節點架構設計的MiTAC M2810Z5單路伺服器，MiTAC M2810Z5的每個節點最高可支援3,072GB的RDIMM DDR5 6000記憶體與4個熱插拔E1.S硬碟，為高密度雲端伺服器的優異解決方案。

SC24大會上，神雲科技也展出基於Intel Xeon 6處理器，並具備優異性能和效率的次世代伺服器產品；首先是MiTAC R2520G6，這款2U雙路的通用型伺服器專為記憶體密集運算設計，支援高達8TB的DDR5記憶體、5個PCIe 5.0 x16插槽並提供NVMe U.2和E1.s靈活的儲存媒介選項。

AI AMD GPU 伺服器 處理器 記憶體 雲端

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