鴻海加入OpenUSD標準制定聯盟 支援建構3D生態系統

全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團（2317）20日宣布加入OpenUSD（通用場景描述）聯盟（Alliance for OpenUSD, AOUSD），支持建構3D生態系統，促進全球各產業間合作，推動通用場景描述（Universal Scene Description, USD）的標準化。

OpenUSD聯盟於2023年8月由Pixar、Adobe、Apple、Autodesk 和輝達（NVIDIA）共同成立，致力於將OpenUSD建立為國際跨產業標準，通過技術發展藍圖的書面規範制定，進而達到兼容性最大化和更廣泛的導入、整合和實施。OpenUSD技術由 Pixar皮克斯公司所創建，是一種高效能的3D場景描述技術，提供技術人員在工具、數據和工作流程之間能優異順暢的運作。

「鴻海擅長的製造領域中，近年來整合越來越多的人工智慧（artificial intelligence）和數位孿生（digital twins）技術，因此我們需要更多的3D技術，能運用在製造場景中」鴻海數位長暨智慧製造平台負責人史喆博士表示，「加入OpenUSD聯盟後，鴻海可以分享製造端的經驗，攜手更多合作夥伴以及客戶投入相關軟體技術的研發，並推廣開源共榮精神。」

加入OpenUSD聯盟代表鴻海對開源與創新的承諾。今年集團加入了開放創新網路（Open Invention Network）組織，並且連續七年入選Clarivate全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators）。

關於 AOUSD

OpenUSD聯盟（Alliance for OpenUSD, AOUSD）是一個開放組織，致力於藉由通用場景描述（Universal Scene Description, USD）促進3D內容的相互操作性，使開發者和內容創作者更容易描述、組合和模擬大規模的3D項目。該聯盟匯集了一個多元化和包容性的社群，提供開放平台協作和討論，進一步推動OpenUSD標準化、開發和交流成長。