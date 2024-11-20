元太囊括企業永續獎5項大獎 首度入選全球企業永續獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技20日宣布，榮獲第十七屆TCSA台灣企業永續獎單項績效類的5項榮譽，包含人才發展領袖獎、永續供應鏈領袖獎、氣候領袖獎、創新成長領袖獎與職場福祉領袖獎，涵蓋營運、採購到行銷等面向，並已是元太連續第8年受到台灣企業永續獎的肯定。

此外，在難度更高、範圍更廣的GCSA全球企業永續獎中，元太科技今年也首度在永續報告書類別（Sustainability Reporting），得到銅級的肯定。

「非常感謝主辦單位及評審看見元太科技在ESG領域的努力，我們深感榮幸能獲得5項橫跨不同領域的專案獎項。」元太科技董事長李政昊表示：「在ESG的路上我們從零開始學習，一步一腳印從錯誤中改進和調整，希望透過參賽來認識公司的不足，激勵團隊更加努力。今年也首度得到GCSA，見證我們在永續上的影響力還能擴大到國際，這些榮耀屬於整個公司團隊。」

「TCSA台灣企業永續獎」是財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦，為鼓勵企業善盡社會責任舉行而設立的獎項。「全球企業永續獎」（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA）則是為了鼓勵國際企業發展永續發展目標，由永續發展目標聯盟（A‧SDGs）於2018年設立，藉以擴大全球企業永續發展的規模。

在元太榮獲的5項TCSA台灣企業永續獎單項績效中，氣候領袖獎是元太長期經營的永續目標。為達成2030年之前，全球各廠區均能100%使用綠色再生能源的目標，元太科技透過全球廠區購買綠電憑證（REC）或與售電業者簽訂再生能源購電協議 （PPA），並將逐年提高全球廠區再生能源使用比例，2023年實際達成RE36。2025年將達成RE40目標，並於2030年達成RE100，證明元太科技在能源轉型中的領導地位。

在人才發展面向，人力資源單位規劃、執行電子紙產業的人才養成，以因應擴張的需求。電子紙產業特殊性高，元太科技在人才培訓、人才發展與人才留任上皆不遺餘力。透過儲備管理人才發展計畫，提前儲備管理人才，同步搭配留才獎金和長期激勵獎酬制度，以提升員工與公司的共識及承諾，達成共享獲利的目標。

職場福祉領袖獎的專案旨在提升員工的健康管理，元太透過舉辦促進員工運動的活動，鼓勵員工減重，如BMI管理的體重競賽，在2023年共有237人參加競賽，累積減重96.6公斤，參與率增加了155%，減重成效達到46%，冠軍減重高達8公斤。

在供應鏈永續方面，元太推行永續供應鏈管理的提升及優化，針對既有供應商啟動高風險供應商改善計畫、新供應商選擇過程中增加供應商ESG審查和檢查的覆蓋面，並完成29家供應商稽核。另外，為回應國際生物多樣性和森林保育趨勢，元太亦於「供應商行為準則」增加制定「生物多樣性暨不毀林」內容，新進供應商皆全數簽屬「供應商行為準則承諾書」，並協助供應商部署可持續發展計畫，以精進供應鏈永續管理。

創新成長領袖獎則頒發給「健康螢幕行動的領航者」專案。哈佛公共衛生學院的一項研究發現，TFT-LCD液晶螢幕更亮、更藍或更冷的光會對視網膜細胞造成顯著壓力。相比之下，沒有前光的電子紙顯示器設備不會發出藍光，不會對視網膜造成壓力，對眼睛的健康程度相較於TFT-LCD螢幕高出三倍。

為了提高大眾對眼睛健康的認識，元太科技於2023年啟動了「Healthier Screen Time」企劃，除了建置網站介紹用眼健康知識，元太也與眼科集團合作，在社群媒體平台協同推廣，並且在醫療院所和眼科診所導入電子紙看板，不僅傳達用眼健康知識給社會大眾，也實際運用電子紙顯示器的優勢守護患者看診環境。

元太科技致力於降低人類罹患眼睛疾病的風險，通過倡導健康螢幕的使用和提高人們對眼睛健康的認識，創造更健康的用眼環境。 電子紙因其低功耗、不自發光和無光污染的優勢，而被稱為「健康螢幕」，代表電子紙對環境、人類以及螢幕本身都帶來更健康的價值。