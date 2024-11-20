微星於SC24推出AMD EPYC 9005系列處理器伺服器

全球伺服器技術領導者MSI微星（2377）於11月19日至21日於2024年超級運算大會（SC24）3655展位，展示支援AMD EPYC 9005系列處理器的伺服器主板及平台，新平台是基於OCP模組化硬體系統（DC-MHS）架構，能提供高密度、AI就緒的解決方案，包括多節點、企業型、CXL記憶體擴展和GPU伺服器，專為滿足現代資料中心的密集需求而設計。

微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，隨著AI持續推動資料中心需求的轉型，微星伺服器支援AMD EPYC 9005系列處理器，提供卓越的密度、能源效率和成本優化，是現代資料中心的理想選擇，微星伺服器針對虛擬化和容器化環境進行了散熱管理和性能優化，使微星在AI和雲端工作負載領域中保持領先地位。

新推出的D4051 DNO-2與D4056 DNO-4 DC-MHS處理器模組，作為微星多節點與企業伺服器產品線的核心基礎，最大化了資料中心的靈活性與效率。DC-MHS伺服器解決方案透過標準化模組硬體組件，並將伺服器管理與處理器分離，簡化了資料中心的運營。通過將BMC整合到資料中心安全控制模組（DC-SCM），DC-MHS提供了跨處理器平台與供應商的高度彈性優勢。此架構設計不僅降低了測試、驗證與韌體開發的複雜性和成本，還讓資料中心在有效採用新處理器技術的同時，具備隨需求變化而擴展和適應的能力。

微星的多節點平台於單一高密度機箱中整合多個節點功能，最大化空間與資源利用率，有效提升效能並降低營運成本。每個節點搭載TDP高達500W的AMD EPYC 9005系列處理器，支援12組DDR5記憶體插槽及OCP NIC，提供卓越的連接性。此平台配備EVAC處理器散熱器，確保散熱效能。該產品線提供2U 4節點及2U 2節點選項，以滿足現代資料中心日益增長的需求。

微星基於DC-MHS的企業伺服器平台專為嚴苛的企業應用而設計，提供廣泛的記憶體容量、豐富的I/O選項及處理器的高散熱設計功率（TDP）相容性。此系列平台配備EVAC處理器散熱器，能為密集的工作負載提供穩定且高效能的運作。

2U的CX271-S4056伺服器平台搭載單路AMD EPYC 9005系列處理器，支援多達24組DDR5記憶體插槽並提供8個或24個PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe插槽配置。在8個NVMe配置中，還包含兩個雙寬FHFL PCIe 5.0 x16插槽，可支援高達600W的GPU。此伺服器具備靈活的性能與強大的記憶體功能，為AI、虛擬化及雲端工作負載等數據密集型應用的推薦選擇。

2U CXL記憶體擴展伺服器S2301搭載雙路AMD EPYC 9005系列處理器及24組DDR5記憶體插槽，主要滿足現代資料中心對於高容量記憶體與擴展性的需求。S2301採用先進的CXL 2.0技術，具備8個E3.S 2T設備專門用於CXL記憶體，另外還配有8個E3.S 1T NVMe儲存槽，總記憶體容量能擴增高達8TB，成為內存記憶體資料庫、電子設計自動化（EDA）及高效能運算（HPC）等數據密集型應用的最佳選擇。

4GPU機架式工作站：為AI推論、媒體串流及3D渲染提供高效能的4U GPU伺服器：G4101-04與G4101-05，此系列產品支援500W TDP的單路AMD EPYC 9005系列處理器，配備最佳化的氣冷設計，提供12組DDR5記憶體插槽及4個PCIe 5.0三寬GPU插槽。支援12個PCIe 4.0 U.2 NVMe插槽，配備3000W冗餘白金或鈦金電源供應器，確保性能關鍵型工作負載所需的功能和可靠性。