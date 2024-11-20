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Appier全線產品整合生成式 AI 應用 驅動智慧商業策略升級

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的行銷科技業者Appier運用 AI 協助客戶進行商業決策。今日宣布全線產品整合生成式AI（GenAI）創新應用，將最新的大型語言模型（Large Language Model，LLM）前瞻技術研究成果導入廣告雲、個人化雲、及數據雲三大平台，實現從獲客、留客、轉換到數據洞察的全面升級，提高營運效率並驅動智慧商業決策升級。

麥肯錫報告指出，GenAI應用可望為全球經濟每年增加2.6兆至4.4兆美元的價值。 Gartner 預測，到 2026 年，超過1億人將使用GenAI輔助日常工作，GenAI迅速邁向主流應用，特別是在自動化與內容創建領域。廣告將成為品牌與潛在用戶對話的媒介，透過即時的數據洞察與分析，快速生成廣告創意與文案，強化品牌與顧客間「雙向」溝通，減輕廣告疲勞之餘，達到提升成效的目的。

Appier運用AI技術將廣告行銷關鍵階段自動化，從分眾預測核心流程，到超個人化的內容創建，再到策略優化的進階應用，AI解決方案能動態適應行銷人員多樣化的需求。憑藉其在「數據壁壘」、「差異化演算法」及「產業專精知識」的優勢，賦能客戶轉型為AI優先的組織。

Appier 全線產品GenAI的創新應用，包括廣告文案與創意生成、強化推播訊息 A／B 測試、知識型對話機器人、銷售型對話機器人、顧客旅程Copilot、自動網站開發、數據分析Copilot自動生成顧客數據平台報告。透過GenAI技術的全面整合，Appier為客戶提供更高效、智能的廣告與行銷解決方案，鞏固其在智慧商業決策中的領先地位。

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