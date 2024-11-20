鴻海研究院攜手陽明交大 榮獲未來科技獎、突破空間運算

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）旗下鴻海研究院（HHRI）攜手國立陽明交大 （NYCU）突破空間計算極限，在「2024台灣創新技術博覽會」中脫穎而出，憑藉「全砷化鎵超穎介面全像術於結構光與立體視覺之應用」的創新技術，榮獲「未來科技獎」的殊榮。

這項創新技術得益於鴻海研究院半導體所所長暨國立陽明交通大學講座教授郭浩中與半導體所洪瑜亨博士研究團隊，以及陽明交大助理教授黃耀緯研究團隊的卓越合作，展現了鴻海在尖端科技領域的領先地位，更為空間計算和深度感測技術開闢了新的可能性。

這項突破性的研究成果已發表於國際頂尖期刊《Nano Letters 奈米通訊》與《IEEE Photonics Journal 光子學雜誌》上，亦獲選為《Nano Letters 奈米通訊》的封面故事，並獲美國化學學會（American Chemical Society, ACS）選為二月焦點議題，進行亮點新聞採訪，顯示其在學術界的重要地位。

這項創新技術具有以下優勢：1. 微型化：所展示的樣品尺寸僅約為3根頭髮寬，較傳統技術縮小233倍。2. 高效能：能投射多達45,700個紅外結構光光點，較現有技術增加1.43倍。3. 寬視場：擁有158°的寬視場，是現有技術的2倍。4. 節能：功耗可縮小5至10倍，實現微縮、輕量化與節能目標。

鴻海研究院半導體所的這項成就展現台灣在半導體和光電領域的創新整合實力！採用光刻技術製作的超薄超穎介面（metasurfaces）與超穎透鏡（metalens），憑藉其卓越的光線折射能力，不僅能大幅減少光學系統的厚度和重量，還能顯著提升掃描精度，將顛覆光學產業。

這項技術突破為深度感測領域帶來巨大潛力，除了能適用於行動裝置的面部辨識解鎖、穿戴式裝置、擴增實境（AR）設備，以及眼球追蹤（eye tracking）等應用。展望未來，隨著空間計算時代的來臨，這項技術能夠推動下一代人機互動、人工智慧（AI）與機器學習，強化其適應力與反應速度，成為關鍵力量。

「台灣創新技術博覽會」是由政府部門聯合主辦的科技展會，匯聚了台灣最前瞻的科技創新成果。該博覽會涵蓋範圍廣泛，涉及智慧科技、永續發展、人工智能和半導體等多個領域，致力於展示台灣的研發能量和產業創新技術。作為推動台灣成為「國際研發交易樞紐平台」（IP HUB）的重要舞台，博覽會吸引來自全球的企業和學研機構參與，每年展出逾千項尖端科技，在促進技術交易、國際合作和科技商業化方面發揮著關鍵作用。

《Nano Letters 奈米通訊》是由美國化學學會（American Chemical Society, ACS）所出版的頂尖科學期刊，專注於奈米科學與技術領域。該期刊涵蓋化學、物理、材料科學等多個領域的尖端研究，影響力指數（IF）常年保持在10以上，為奈米科技領域的指標期刊。

《IEEE Photonics Journal 光子學雜誌》是由國際電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）所出版的指標性科學期刊，專注於光子學和光電子學領域。該期刊致力於發表原創性研究成果，涵蓋光纖通訊、光學感測、量子光學等多個前沿領域，為光電工程和相關技術提供重要的學術交流平台。