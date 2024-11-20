家登受邀櫃買業績發表會 談川普新政府上任影響

家登（3680）20日受邀櫃買業績發表會，家登營運長沈恩年、技術長莊家和出席，莊家和並分享美國新政府上任後對產業與公司影響看法。

莊家和提到，家登看待美國新政府上任後影響的兩個負面因素為進口稅增加、在美生產成本增加。新政策鼓勵在地生產，從台灣出口至美國成本增加，需在美國在地生產與廠房建置、人力成本等皆增加，同時美國與台灣工作文化差距大，衍生對應成本增加，在美生產需考量原料供應商出貨地點或是否重新評估在地供應商，公司選擇在日本設廠可服務更多國際客戶，除非不得已不然不考慮在美設廠，已在美國展會看到不少日系供應商。

至於美國新政府上任後正面因素，莊家和提到，包含中國大陸在地商機以及政策支持AI帶動產品需求增加，因中美貿易，家登成為大中華客戶首選夥伴，大中華市占率持續上升，家登率先布局大中華在地生產基地，降低因政治因素斷料風險。同時川普鼓勵AI產業相關發展，對高效運算晶片需求增加，相關產品需求一併增加。