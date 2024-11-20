郭董展現大愛！永齡基金會寒冬送暖 捐款1億元為台灣角落注入希望

今年對許多弱勢族群與社福團體來說是一個充滿挑戰的年份，頻繁的颱風、地震等天然災害，對台灣許多家戶帶來了生命和財產的損失，隨著歲末年終的到來，對弱勢族群來說更是雪上加霜。

在此艱難時刻，鴻海（2317）創辦人郭台銘成立的永齡基金會，看到了社福單位的辛勞與挑戰，發起「100 x 100 = 愛無限大」寒冬送暖計畫，主要捐助對象包括微型社福團體與地方服務弱勢團體，提供100個社福機構，各100萬新台幣，共計1億元捐款。在寒冬歲末走進台灣各地角落，幫助他們克服募款困難，提供急需的服務與資源。

此次愛心計畫捐助對象涵蓋老人社福機構、身心障礙組織、與弱勢兒少據點等，共計100個單位、每個單位捐贈100萬新台幣，足跡遍布全台。「100 x 100 = 愛無限大」不僅是一個數字公式，更是一個充滿溫度的承諾，承諾將善意傳遞，將希望點亮。盼在這寒冷的冬季，需要幫助的人能感受到來自社會的溫暖，而社福團體也能因這股支持的力量，繼續堅守在服務的第一線。讓我們一起攜手，用行動證明：愛無限大！

永齡基金會長期關懷弱勢，走訪許多在地與偏鄉團體，這些規模較小的社福團體，專注於地方服務，投入相當多的時間跟心力在個案關懷並為了問題解方而疲於奔命，募款籌措也無管道，經常面對經費拮据的困境。永齡基金會於2024年初成立「永齡社福加油站」計畫，就是為了幫助在社會上規模較小的社會福利組織，以支持在這個領域相對弱勢的群體，同時也透過這些在地力量迅速而直接地回應需求，例如提供經濟困難家庭生活津貼或物資補給，以及偏鄉地區的教育和醫療援助等。