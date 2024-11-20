友達奪台灣及全球企業永續獎六大獎 蟬聯ESG作為領袖獎

友達光電（2409）深耕永續經營、致力落實ESG作為，屢獲國內外機構高度肯定，20日宣布榮獲台灣永續能源研究基金會頒發台灣企業永續獎及全球企業永續獎共計6項大獎，包含「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」及「英文報告書銀獎」，全方位深耕成果亮眼。

全方位強化氣候韌性 推進循環新契機

氣候變遷帶給全球嚴峻挑戰，友達與國際共識方向一致，加速採取減碳、節水、推動循環經濟等行動。在減碳之氣候行動方面，友達持續運用AI科技提升製程能源使用效率，2023年啟動近1,200項方案，年度節電率達3.3%，超過既設2%之目標，更創歷年新高。同時，友達也擴大再生能源使用，2023年全球總綠電使用量近1億度，核算RE比例約2.2%，穩步朝RE100願景邁進。

在水資源管理方面，友達於取水、用水、回收到排放各階段，追求最佳用水效率。透過採行國際標準與實踐6R策略，包含Reduce提高用水率、Reuse水資源分配、Repair水再生系統、Redesign設備設計改造、Recycle提高廢水回收率、Recovery廢水回收等，多年來製程用水回收率均超過95%。其中，友達在累積多年的汙泥減量技術上力求突破，結合薄膜濾法與逆滲透系統，不僅將廢水妥善處理達回收再利用標準，亦有效減少廢棄汙泥產生。

在循環經濟方面，友達回應市場綠色訴求，與客戶通力開發綠色產品，2023年超過150支產品導入塑膠、金屬、玻璃等再生料，擴大再生料應用廣度並創造經濟效益。友達多年來持續不懈努力與累積成果，此次蟬聯台灣企業永續獎「氣候領袖獎」、「水資源領袖獎」及「循環經濟領袖獎」外，今年也獲頒行政院國家企業環保獎銀獎、資源循環績優企業等榮譽，努力實績受到多方肯定。

共好精神串連價值鏈與多元夥伴 帶動社會正向力量

憑藉多年來累積的厚實永續發展能量，友達深信擴大正向影響，有賴價值鏈及多元夥伴合作，以風險控管、環境永續、夥伴交流三大方針，將永續理念深化至供應鏈管理，如導入第三方稽核與評分機制、提供39家關鍵供應商參與CDP（Carbon Disclosure Project）供應鏈環境資訊揭露計畫，持續精進減碳成效，亦參與經濟部以大帶小計畫協助建置低碳轉型模式等。持續提升營運韌性，亦積極搭建生態圈，合力拓展新商機，運用影響力串聯產業夥伴，相關成果獲「永續供應鏈領袖獎」殊榮。

今年，友達更以多年來投入永續素養教育的豐碩成果，獲得「社會共融領袖獎」。過去友達以環教場域為起點，號召企業志工參與環境科普教育等活動，近年積極轉型，場域由靜態走向動態、合作夥伴由單一到多元。包含：展開校園永續素養培育計畫，合作NGO扶助偏鄉學童；凝聚公部門及供應鏈合作之力，展現企業社會責任，藉科普環島列車，傳遞淨零碳與綠能教育知識；亦推動到校推廣水資源保護課程、偏鄉達達魔法科學營隊等。

作為全球化經營的企業，友達致力完備與全球利害關係人之溝通渠道。依多元對象溝通，出版多項中英文ESG報告書，包含 Insight Report、TCFD Report（氣候相關財務揭露報告）、TNFD Report（自然相關財務揭露報告）等，於本屆英文報告獎奪得銀獎殊榮。

展望未來，友達將戮力實踐永續經營，並攜手生態圈夥伴，擴大創造對環境與社會的正向影響力。