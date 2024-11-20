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澳洲報捷！ 宏碁電競筆電連續六季衛冕市占第一

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

據最新市調數據顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）電競電腦於澳洲市場表現亮眼，第3季不僅以市占21%位居第一，其中電競筆電更已連續六個季度稱霸當地市場，今年累計前三季及第3季市占分別以29%及31%居冠，展現宏碁電競產品線襲捲澳洲玩家的驚人魅力。

宏碁旗下電競品牌Predator具備完善產品線，不論是桌上型電腦、筆記型電腦或螢幕等裝置，皆能滿足玩家追求極致遊戲體驗的多元需求。旗下Predator Helios電競筆記型電腦系列推出具強大性能的Predator Helios 18和Predator Helios 16，不僅能展現無與倫比的 AI 效能及速度，更可選配Mini LED面板及MagKey 3.0可替換式機械軸，打造高效生產力及流暢遊戲體驗。

宏碁 澳洲 電競筆電

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