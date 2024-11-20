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2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，邀請玉山銀行智能金融處總工程師黃仕鎮（左起）、工研院副總曁產業科技國際策略發展所所長林昭憲、資策會執行長卓政宏、行政院秘書長龔明鑫、中華電信董事長簡志誠、中華電信總經理林榮賜、沛星科技曁中華電信董事簡立峰及經濟日報總編輯費家琪等產官研專家出席。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，邀請玉山銀行智能金融處總工程師黃仕鎮（左起）、工研院副總曁產業科技國際策略發展所所長林昭憲、資策會執行長卓政宏、行政院秘書長龔明鑫、中華電信董事長簡志誠、中華電信總經理林榮賜、沛星科技曁中華電信董事簡立峰及經濟日報總編輯費家琪等產官研專家出席。記者曾學仁／攝影

經濟日報2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，邀請玉山銀行智能金融處總工程師黃仕鎮、工研院副總曁產業科技國際策略發展所所長林昭憲、資策會執行長卓政宏、行政院秘書長龔明鑫、中華電信董事長簡志誠、中華電信總經理林榮賜、沛星科技曁中華電信董事簡立峰及經濟日報總編輯費家琪等產官研專家出席。

中華電信董事長簡志誠表示，AI浪潮到來，中華電信是電信龍頭，不能缺席，更自詡要在AI浪潮中，扮演「賦能者」及「協創者」角色，生成式AI旋風席捲全球，不僅降低AI使用門檻，更掀起新一波AI熱潮，催動產業加速數位與智慧升級腳步，中華電信身為電信龍頭，深耕資通訊新技術，積極投入AI技術，將AI應用落實到營運，驅動台灣產業升級，更助力台商前進國際舞台。

經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，邀請等產官研專家出席。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，邀請等產官研專家出席。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，經濟日報總編輯費家琪（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，經濟日報總編輯費家琪（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，中華電信董事長簡志誠（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，中華電信董事長簡志誠（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，行政院秘書長龔明鑫（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦2024科技論壇「AI賦能 催動產業智慧升級」上午在台北國際會議中心舉行，行政院秘書長龔明鑫（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

AI 中華電信 玉山銀行

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