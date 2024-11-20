中科提環評結論變更過初審 健康風險評估改5年1次

有半導體廠商反映，若每次變更化學品都要進行健康風險評估，會造成運作困難，中科園區因此申請環評結論變更，改為每5年1次。環委要求補充過去的評估結果，建議本案補充修正後通過。

環境部今天召開「中部科學園區臺中園區擴建用地（原大肚山彈藥分庫）開發計畫環境影響差異分析報告暨審查結論變更（化學品項目數量第4次變更）」專案小組初審會議。

開發單位中科園區管理局表示，前3次化學品項目數量變更分別於民國106、107及110年，每次皆依環評結論執行健康風險評估。

開發單位說，由於原環評結論中要求「申請變更數量及項目時」應提出健康風險評估報告，有半導體廠商反映會造成運作困難，加上歷次健康風險評估皆遠低於技術規範所列可接受風險，因此提出改為每5年辦理1次健康風險評估。

環評委員表示，對於化學品變更並沒有太大問題，但本次提出環評結論變更，卻沒有明確佐證資料，僅說「廠商反映運作困難」，環評報告這樣寫完全沒有辦法理解、也不能接受。

開發單位補充，近年因疫情與戰爭等因素，國際間特殊物料供應中斷，半導體廠商需要尋找替代品若限制須先辦理變更，增加斷料風險，造成生產中斷；執行健康風險評估需耗時約1年，若限制環評變更通過後始能使用新原物料，時程將嚴重影響競爭力。

開發單位會中承諾，若未滿5年在原物料新增致癌物質，會提前啟動健康風險評估。

環委強調，健康風險評估要求的是增量風險，應就真正的排放量模擬；建議模擬並應納入逸散污染源，並釐清管道及放流水排放模擬平均值的合理性。

環委最後建議，應強化報告的合理性，並補充過去健康風險評估的結果；要求開發單位承諾營運期間環境監測計畫空氣品質項目新增總懸浮微粒中的重金屬化合物（砷、鈷、鎳）、放流水重金屬項目新增鈷。

經閉門會議討論，本案建議補充修正後通過。