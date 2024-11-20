2024科技論壇／中華電林榮賜：AI 賦能交通、政府及醫療

中華電信（2412）總經理林榮賜20日參加經濟日報舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，林榮賜指出，為了成為AI賦能者，中華電信已建構符合AI應用需求的網路基礎、算力池、平台及多元應用，並將AI「內服」及「外用」，不僅導入內部智慧客服及網路維運，更打入智慧交通、智慧法律、智慧政府及智慧醫療。

經濟日報於20日舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，中華電信董事長簡志誠進行貴賓致詞，總經理林榮賜則以「AI賦能 智慧應用起飛」為題，發表專講。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控協辦。

林榮賜分享，中華電信是一個擁有2至3萬人的大企業，提供行動、語音、數據、智慧資訊等各式各樣服務，服務客戶超過3,000萬人次，持續思考、調整，提升工作效率，提供客戶更好的服務。

林榮賜表示，中華電信不僅是網路服務公司，提供服務也延伸到大數據、資安及垂直領域，像是智慧交通、智慧醫療、智慧製造等等，中華電信面臨轉型需求，客戶也跟我們一樣面對轉型需求，現在也把中華電信在轉型及AI經驗，可分享給客戶，促進AI產業發展。

迎接AI時代，讓全球產業有翻天覆地的變革，林榮賜表示，中華電信持續思考在AI時代，需要什麼樣的雲、網、架構及AI應用，不僅發展內部應用，更積極發展外部應用。

林榮賜盤點，中華電信過去已經累積70萬以上的企業客戶，大型客戶、跨國客戶、中小企業客戶，甚至我們護國神山（台積電）都是我們的客戶，更希望可以扮演協助客戶數據轉型、AI轉型的角色。

此外，林榮賜表示，中華電信不僅是電信公司，更是擁有資通訊能力的科技公司，期待自己成為一個數位生態系統的賦能者，未來要成為AI的賦能者，而賦能代表很深策略及重要內涵。

現在中華電信就扮演影視產業賦能者角色林榮賜表示，中華電信影視發展三階段，從影視1.0，打造寬頻高速網路，建構寬頻韌性，影視2.0則建設影視科技平台（MOD、Hami Video），來壯大平台，並形成商業模式，讓好的影視產品能被更多人看到，現在影視3.0，投資國際級影視劇，打造台流，中華電信也成立中華數位文創基金，透過投資，來協助影視工作者有更多表現，從網路、平台到內容，都是助力影視工作者可以有更多的發展，更要成為數位生態系統賦能者。

對企業客戶來說，林榮賜表示，中華電信善用電信數據賦能創新應用，不僅以電信大數據、網管數據，提供更好的網路品質，更進一步以電信數據協助企業客戶，去識別化的數據，轉換成人潮、人流的輪廓資訊，讓其他產業進行更多應用，近期更觀察城市車流變化，城市碳排推估等，進行節能減碳政策規劃。

現在中華電信集團艦隊IPO公司有六家，還有直接投資的子公司及轉投資公司47家，林榮賜認為，集團艦隊是一個能量的擴充，例如未來AI浪潮，除中華電信本體能量，還有是方（6561）的AIDC，勤崴（6516）的車聯網以及愛卡拉的AI應用。

迎向未來，林榮賜認為，AI全面重塑我們的生活工作及產業未來，而AI發展歷程，從專家系統、機器學習、深度學習、生成式AI到多模態AI，未來結合鑑別式和生成式AI，加速既有服務，並推動新領域。

分析企業AI化策略三階段，林榮賜認為，首先要盤點具AI化潛力與效益的重要營運流程，第二步重要營運流程資料打通與模型化，以及最後取得所需的IT算力，開展企業AI應用。

中華電信透過這幾個階段，導入客戶營運、行銷、產品研發及IT軟體工程，提升客戶體驗87%，網路營運提升85%，成為最具AI化潛力與效益應用。

而因應未來AI應用爆發性成長，林榮賜分享，預估2027年有超過五成生成式AI模型成為垂直領域的企業私腦，2028年有五成企業會使用主權AI，利用專用的IDC與算力設施支持AI應用，但這些AI應用發展關鍵，需要完整的基礎設施及關注模型，需有完備的網路、資料中心、算力、平台及模型。

為了成為AI賦能者，林榮賜表示，中華電信已經建構多樣具韌性的網路基礎架構（固網、行網、海纜、衛星及5G專網）以及hicloud，並攜手輝達、AWS及Google及微軟等算力資源，更建構多元且安全平台，建構網路應用、生產力提升、客戶服務、智慧客服、智慧醫療、智慧法律、執法防詐等，賦能企業發展AI應用。

林榮賜表示，進入AI時代，電信網路也持續演進，從人力維運，走向自治網路，現在從網路AI與自動化，未來自動優化提升網路營運，朝向自治網路發展，而中華電信網路正在往自治網路前進。

另一方面，生成式AI與電信業的網路、雲端、邊緣息息相關，大語言模型仰賴雲端算力資源，邊緣AI依賴低延遲邊緣網路，且多數AI應用（製造業遠端機器手臂、輔助或自動駕駛、無人機控制以及雲遊戲、AR、VR）需要低於10ms的低延遲網路。

中華電信除已打造陸海空全時全域通訊網路，更攜手日本NTT，領先全球建立100G台日跨國全光網路及國內桃高全光網路（IOWN），林榮賜表示，全光網路的高頻寬低延遲極低耗能特性，將支撐未來AI算力資源整合，助攻分散式AIDC，落實實體分散，邏輯合一，例如企業想把資料留在身邊，但也可透過遠端GPU運算及訓練。

中華電信更整合國際公雲、主權雲，成為全方位雲網服務商，現在IDC及雲端營收已經突破百億元，更將打造高效AI綠能資料中心，建構資料與AI模型，並在六、七年前就開始開發模型產製平台，以InventAI工具平台賦能企業資料，因應AI2.0時代，中華電信以AI Factory平台，建構AI生態系，賦能企業開發AI應用。

林榮賜分享，AI賦能企業應用，以中華電信為例，網路選站址、維運、節電，也持續升級至自治網路，而智慧客服從人工到AI輔助值機客服，未來更進一步成為客服代理人（AI Agent），一秒接聽，提升50%作業效率，更已經打入政府便民專線、學校、餐廳定位、車廠售後服務，此外，內部也助攻軟體開發，題提升文件撰寫、開發效率等，同時盤點各職能體、重要工作流程，透過工作坊來找出AI解決方案，建立Prompt資產庫。

近年中華電信也積極以AI賦能外部客戶，林榮賜指出，已經導入智慧交通、智慧法律、智慧政府及智慧醫療。

智慧交通部分，林榮賜指出，已經導入智慧道路輕軌，進行科技執法、地磅動態解決方案，導入智慧海港無人載具、櫃場自動化，同時以交通AI助理及國道事故處理助理等打造交通大腦，並透過通勤碳足跡追蹤，打造綠色交通。

以動態地磅解決方案為例，透過影像辨識及配對技術，判斷超過93%車輛可以不用進地磅區檢測，準確率達99.5%，大幅降低等待回堵時間98%及排碳量。

此外，中華電信也打造法律領域專屬模型，賦能法律AI應用，代筆遺囑、判決書生成等，更協助智慧政府，以GenAI文件生成與審閱，完成專標案、年報、永續報告、財務報告，透過AI加速80%審閱速度，提升90%審閱精準度。

而智慧醫療導入AI輔助，林榮賜分享，以AI輔助，包含看診前狀況看診摘要，建立衛教資料庫等，使醫護可以專注在更高階工作，協助醫院減少病患等待時間60%，醫護工作負擔減輕75%，病患滿意度提升九成。

最後，林榮賜認為，中華電信將以AI助力生態圈，投入智慧農業、智慧醫療、智慧生活、智慧交通、智慧娛樂、智慧教育，打造更美好的未來。