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張忠謀新書自揭2009年重返台積電CEO 親自赴美與黃仁勳解決輝達的懸案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
張忠謀在其自傳下冊親曝2009年重返台積電CEO 親自赴美與黃仁勳解決輝達懸案。圖/天下文化提供
張忠謀在其自傳下冊親曝2009年重返台積電CEO 親自赴美與黃仁勳解決輝達懸案。圖/天下文化提供

張忠謀自傳》下冊即將上市，出版商天下文化今日首度釋出下冊第32章書摘，內容提及2009年5月，張忠謀召回「被離職」員工、提升同仁士氣，6月返任CEO（執行長）後，他與時任資深副總的劉德音聯手以「公關」方式回應各界對台積電「40奈米生產問題」的不安，並於7月親自飛往矽谷與黃仁勳（Jensen Huang）用餐，解決因40奈米初期良率不佳而嚴重虧損的輝達懸案。

同年10月，張忠謀重整事業組織，將公司裡最被看好的兩個經理人──劉德音和魏哲家，分別安排於營運組織及新的業務發展組織。張忠謀表示「2009年6月重兼CEO後的幾年，是我成就頗為豐富的年代」。

張忠謀在內文提及黃仁勳，表示當時兩人已是十幾年的老友，也常去他家吃沙拉和披薩。張忠謀在返任CEO時與黃仁勳通話，黃仁勳也特別提醒兩家公司之間的懸案需盡速解決。

此後三個星期，張忠謀花了幾十小時，與公司內有關同仁深入探討此案，並且有解決方案。他飛往矽谷與黃仁勳全家有一個簡單而愉快的披薩晚餐。餐後，兩人進書房開始了嚴肅的談話。張忠謀提出與台積電同仁研究了三星期的和解建議——上億美元的賠償金，並且強調：這建議是我們唯一的建議，它的有效期是48小時，如你在48小時內仍不同意，我們只得找仲裁人了。所幸，黃最終接受了方案，雙方最後也圓滿解決此事。

回顧輝達和台積電合作多年，廣為外界津津樂道就是張忠謀和黃仁勳的忘年之交。

張忠謀近年公開活動也不時提到黃仁勳，近期他更公開直言「英特爾要做晶圓代工、黃仁勳就說過了，台積電已經學會跟400個夥伴一起合作共舞，而英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞。我滿認同黃仁勳評論。」相關談話不難看出雙方的志同道合。

台積電 張忠謀 黃仁勳

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