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2024科技論壇／AI浪潮來襲 龔明鑫：我國 AI發展有兩大核心重點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
龔明鑫。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
龔明鑫。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

行政院秘書長龔明鑫20日指出，AI科技已經扮演重要角色，對於未來我國AI發展有兩大重點，首先就是AI主權的建立，其次就是Data上的應用，AI產業的發展不單單是台積電創造很大的價值之外，更希望百工百業，甚至是生活中都能夠應用，並且提升我國政府的行政效能。

經濟日報今日舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，龔明鑫應邀出席致詞。

龔明鑫開場先是拿出經濟日報，並提到，現在每一天的報紙新聞上都會提到AI，這也顯示AI不只是在資本市場扮演重要角色，更是已經融入生活，回想到2016年開始，我國也開始推動智慧島嶼跟數位國家，當時也已經開始出現AI的概念，政府夠過亞洲矽谷計畫推動AIoT，希望能夠運用大數據讓機器產生效能，甚至可以事前預測他何時會壞掉，進而提升機器生產的效率。

龔明鑫也說，具體的表現也會出現在智慧城市、智慧交通、智慧製造等相當多的應用，政府也啟動相關計劃，像是AIoT的智慧化，或是智慧城市的效果，這段時間所推動的成果已經有287項成果，包括氣溫監控、智慧農業，這些也都能在每年舉辦的國際智慧城市展上看到，每年都有150多個城市到台灣來，突顯出我國在智慧城市上的能量與能力。

龔明鑫更提到，在287個案子中更約有107個案子到國外落地應用，其中中華電信更是扮演非常關鍵性的角色，他不僅在國內扮演著電信業者，更要成為AI賦能者，提升我國的數位建設或資訊領域中扎實的基礎。

此外，龔明鑫也說，自己常常帶訪團出國，就會發現中華電信將我國的數位轉型跟智慧程式的一些相關潛力帶到國外，如今在東南亞及中東歐都已經有示範性實驗室在進行，包括像台積電每次到國外設廠時中華電信一定要隨行，把當地的通訊環境建置好，足以顯見中華電信在這方面的能力。

對於生成式AI發展，龔明鑫說，這部分有三大核心要件，像是算力、程式及Data，我國的算力是非常強，尤其是台積電算是非常強的，其他國家在硬體上恐怕也無法與之競爭，但我們在程式與Data上就相對需要加強。

龔明鑫說，因此行政院也在對此擬定的兩大方向，首先就是建立自己的大型語言程式，構建我國的主權AI，另一個就是Data的應用，希望能夠普惠大眾，讓百工百業，甚至是生活裡都可以使用到，並提升我國政府的行政效能。

AI 中華電信 龔明鑫

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