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2024科技論壇／中華電董座簡志誠：助攻 AI 賦能、協創

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）董事長簡志誠20日參加經濟日報舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，簡志誠表示，AI浪潮到來，中華電信是電信龍頭，不能缺席，更自詡要在AI浪潮中，扮演「賦能者」及「協創者」角色。

經濟日報於20日舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，中華電信董事長簡志誠將進行貴賓致詞，總經理林榮賜則將以「AI賦能 智慧應用起飛」為題，發表專講。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控協辦。

生成式AI旋風席捲全球，不僅降低AI使用門檻，更掀起新一波AI熱潮，催動產業加速數位與智慧升級腳步，中華電信身為電信龍頭，深耕資通訊新技術，積極投入AI技術，將AI應用落實到營運，驅動台灣產業升級，更助力台商前進國際舞台。

簡志誠致詞時指出，賴清德總統宣示善用台灣優勢，促進AI產業化，產業AI化，推動台灣成為「AI智慧島」。

簡志誠表示，在這波AI浪潮中，中華電信是電信龍頭不能缺席，更自詡在AI浪潮中扮演「賦能者」及「協創者」角色，期盼在浪潮中，促進效率、產能提升，更推升整體國家競爭力。

中華電信近年積極扮演各種賦能者角色，協助企業數位轉型、智慧工廠及智慧醫療等，促進產業升級。簡志誠指出，中華電信要扮演「AI賦能者」，持續建立AI算力雲平台，希望針對各界需要AI算力及科技平台的需求，可以提供服務，讓AI運用算力可以租用方式推廣，身為一個「賦能者」角度，中華電信已經開始進行規劃。

身為「協創者」簡志誠分享，AI未來可望有各種應用，但領域及產業都非常的廣，需要很清楚各個領域的痛點、障礙流程的各領域專家，加上中華電信研究院、資訊分公司等非常多的人才，可以協助各行各業的領域專家，促進AI應用在各個領域的發展。

簡志誠表示，AI應用可以分為「內服」及「外用」，現在中華電信內部已經將AI導入智慧客服，強化客戶服務流程，同時身為網路服務提供者，也將AI導入在AI選址、建置，同時以AI進行基地台節能等。

簡志誠強調，中華電信導入AI應用累積非常多的經驗，也希望以此基礎，結合更多創新技術，協助外界企業，包含智慧醫療、智慧運輸等。

簡志誠表示，透過今日研討會，很多專家一起來分享經驗，更清楚未來AI發展趨勢，現在運算能力、通訊頻寬技術都已經具足，有賴大家一起來推動AI應用，中華電信盼攜手大家一起搭上AI浪潮，協助政府及企業，把AI用得更好。

AI 中華電信

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