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張忠謀自傳下冊再揭祕 重掌台積電CEO和黃仁勳的披薩之約

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電創辦人張忠謀。聯合報系資料照／記者李孟珊攝影
台積電創辦人張忠謀。聯合報系資料照／記者李孟珊攝影

台積電（2330）創辦人張忠謀重量級的自傳下冊11月29日正式出版，天下文化出版社日前統計預購首日衝上冠軍，其中日前官網更新目錄赫見張忠謀在書中特別列出章節「徵詢黃仁勳對台積電CEO職的興趣」，引發外界高度關注。而官網今日進一步更新張忠謀回憶當年重掌CEO期間和黃仁勳的披薩之約，並妥善處理了輝達和台積電之間的「懸案」。

依據官網更新內容顯示，張忠謀在自傳回憶，2009年7月當時已重掌CEO並開始處理台積電和輝達之間的「懸案」，他坦言再重掌CEO之前，台積電在40奈米初期的生產問題使輝達遭受了嚴重損失，雙方一直在交涉，而他重掌CEO後也開始釐清處理此事並提出具體解決方法。

張忠謀在自傳回憶，當時和已是十幾年老友的黃仁勳寫信說，預計7月前往矽谷並赴黃家吃披薩，雖然張忠謀因和黃仁勳是好友過往常去對方家吃披薩，但在懸案未解之際，黃仁勳相當著急，立刻回信問何時談生意，張立刻回吃完披薩後再去黃書房談。在書房的閉門會議他並拋出解決方案：台積電願意賠償上億美元賠償金，但這方案僅48小時有效，不然就要找仲裁人了。所幸，黃最終接受了方案，雙方最後也圓滿解決此事。

回顧輝達和台積電合作多年，廣為外界津津樂道就是張忠謀和黃仁勳的忘年之交。

張忠謀近年公開活動也不時提到黃仁勳，近期他更公開直言「英特爾要做晶圓代工、黃仁勳就說過了，台積電已經學會跟400個夥伴一起合作共舞，而英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞。我滿認同黃仁勳評論。」相關談話不難看出雙方的志同道合。

台積電 張忠謀 黃仁勳

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