台積電慈善基金會投入公益 不管多遠都會去

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）慈善基金會昨（19）日舉辦公益記者會，董事長張淑芬分享基金會過去一年成果，透過台積電擴廠讓慈善公益經驗前進海外首站熊本。張淑芬說，目前台積電全台有27個單位投入志工活動，今年有超過2.5萬名志工投入800場志工活動，今年新增志工逾萬人，只要有需要，不管多遠一定會去。

張淑芬說，基金會希望幫助海外同仁，讓派駐同仁和家屬得到完善醫療照顧，比如在熊本，希望降低因語言產生的就醫不便，年度公益專案更讓「健康長壽計畫」在日本落地。

張淑芬說，台積電慈善基金會的口號是「快樂志工」，今年志工規模已達2萬多人，更新增志工假鼓勵員工。志工們會在活動會分享心得、互相交流，號召供應商加入，更將經驗分享到海外。

張淑芬說明今年在「教育培力」、「健康長壽」和「公益綠能」三大專案成果。投入技職培力計畫已邁入第五年，今年擴大攜手台積電供應商、大金空調及台灣松下等200多家企業，為技職學生提供工作媒合與探索的機會。

健康長壽方面，台積電慈善基金會透過與熊本大學的醫學合作，為在台積電熊本廠（JASM）超過400位從台灣派駐的員工，提供小兒醫療資源協助，讓派駐員工和家屬得到完善醫療照顧，把「善的循環」輸出海外。

在公益綠能方面，透過建置屋頂太陽能板，讓弱勢照護機構有長期且穩定的售電收益。今年統計協助15間機構架設太陽能板，售電金額達新台幣420萬元，未來將以每年增加八至15個機構為目標。

公益 台積電 熊本

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