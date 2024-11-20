張淑芬：張忠謀自傳 六年寫完

台積電創辦人張忠謀自傳下冊預購熱銷，天下文化統計《張忠謀自傳》全集預購首日登上排行榜冠軍。外界關注張忠謀好友、輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳是否將再來台參與新書發表會。台積電慈善基金會董事長張淑芬昨（19）日回應，應該不會、「不會去麻煩人家。」

台積電慈善基金會昨日舉辦公益記者會，董事長張淑芬出席，談到張忠謀自傳，她表示，不太敢看書中內容，怕評論太多影響先生，現在登在網路上的部分目錄與自序她有看，其中提及曾徵詢黃仁勳是否有意願接台積電執行長的部分，確有此事，是很早以前的事情。

張淑芬昨日談到張忠謀寫書過程，她稱讚先生文筆不錯，一字一句親自寫，更看到他寫這本書到最後一章辛苦的過程，花了滿多時間。她說，自傳下冊斷斷續續寫了六年，寫最久的是最後一章。

張忠謀自序提到「非常慶幸在一九八五年，我自美國來台灣，赴了『與命運的約會』，我也非常慶幸，這約會讓我創造了台積電……」。張淑芬也非常認同，她說：「是的，他來台灣改變了我們的命運。」但她也說，很確定張忠謀不會在自傳裡面提到兩人的事情。

張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，取得自傳授權的天下文化出版社揭露部分內容指出，張忠謀2013年曾徵詢過黃仁勳，是否有意接下台積電執行長。

張忠謀自2005年起規劃接班，2012年任命三位共同營運長劉德音、魏哲家和蔣尚義後，2013年曾有過不一樣的接班人選構思。據自傳下冊中提到，他曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，成為下任執行長，由此可見張忠謀對黃仁勳個人領導能力的重視與肯定。

黃仁勳後來並未接任台積電執行長，持續領導輝達。如今輝達與台積電一起在AI風潮中同行，各自在供應鏈上扮演關鍵角色，也是台積電重要的客戶與夥伴。

輝達和台積電合作多年，廣為外界津津樂道就是張忠謀和黃仁勳的忘年之交。

張忠謀近年公開活動也不時提到黃仁勳，近期他更公開直言「英特爾要做晶圓代工、黃仁勳就說過了，台積電已經學會跟400個夥伴一起合作共舞，而英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞。我滿認同黃仁勳評論。」相關談話不難看出雙方的志同道合。