台積電2奈米...未演先轟動

外電報導明年蘋果可望推出最輕薄的手機iPhone 17 Air（暫稱）、搭載A19晶片。法人看好，台積電（2330）可望持續獨家操刀蘋果高階產品處理器，受惠大客戶持續技術推進，不僅3奈米家族產能續滿載，後續最先進2奈米產能2025年量產的首批產能也已被大客戶蘋果預定。

台積電一貫不評論單一客戶與市場傳聞，蘋果也沒有評論相關訊息，外電再度報導，蘋果將採用台積電2 奈米操刀iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max晶片，外傳將推出的iPhone 17 Air 的超薄機種則可能延續採用3奈米家族製程。

業界指出，蘋果在今年iPhone 16晶片全面升級擴大採用台積電3奈米家族製程後，因應後續AI功能增強，已陸續規畫採用更先進製程，加上其餘非蘋客戶正面回饋，如英特爾Nova Lake平台也將採用台積電2奈米操刀，現在排隊至2026年，台積電2奈米尚未量產就已經獲得超乎預期的市場需求。

先前業界已傳出，台積電2奈米客戶群需求超乎預期強勁，相關擴充產能規畫也傳將導入南科，以製程升級挪出空間。蘋果先前率先包下台積電2奈米首批產能，非蘋應用客戶也因AI蓬勃發展而積極規劃採用，預估南科3奈米部分產線也可望轉做生產2奈米。

業界認為，台積電2奈米產能建置包含竹科寶山可蓋四期、高雄二期。