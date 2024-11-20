鴻海砸159億 奪高捷聯開案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（19）日宣布擴大投資台灣，取得高雄捷運黃線Y15站聯開案最優申請人資格，將在聯開基地打造45層商業辦公大樓及32層住商複合式大樓，鴻海南台灣旗艦總部將進駐，此開發案總投資金額159億元，創下高雄聯開案的新紀錄。

鴻海科技集團發言人暨副總巫俊毅表示，鴻海在高雄的據點跟規模不斷擴大，因應人才、營運的需求，打造鴻海旗艦總部，串連鴻海高雄軟體研發中心、橋頭電動巴士廠、鴻海高雄電池中心、高軟園區等鴻海在高雄的據點。立足台灣、布局全球，深化扎根高雄，為高雄產業轉型助力。

鴻海也希望透過此一開發案，提供員工住宅，吸引更多軟體人才，打造高雄為國際知名的軟體中心。鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海已經搭上AI硬體的成長列車，但是軟體還沒有，高雄將以軟體為主、硬體為輔的策略，打造更多軟體與AI應用，實現軟硬整合的目標。

根據公告，捷運黃線Y15站聯開案開發用地面積3,433坪，未來將規劃為辦公、住宅與零售商業複合式空間。預計開發總樓地板面積約5.2萬坪，預計興建地下5層，地上45層商業辦公大樓及地上32層住商複合式大樓。

軟體 鴻海

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