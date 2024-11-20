日商優必達攜手華碩 大秀AI機器狗

雲端遊戲與AI解決方案大廠日商優必達（Ubitus）昨（19）日攜手華碩前進SC24，展示以大語言模型（LLM）與邊緣運算做出「機器狗」與「虛擬人」。其中LLM在華碩的Al伺服器上進行訓練，憑藉視覺識別功能，對物體進行識別、做出回應，增強整體功能性外，實際提供用戶良好的陪伴。

優必達今年3月甫獲得晶片大廠輝達（NVIDIA）破億元投資，也透過NVIDIA的支持提供算力，包括機器狗腦內搭載的邊緣運算，由輝達AI平台NVIDIA Jetson Orin邊緣運算設備為核心，團隊將自行開發的A語言生成模型UbiGPT整合進機器狗內，模型基於超過300億字的語料資源，經過訓練後，具備深度理解與精確回應的能力，結合了優必達的檢索增強生成（RAG）技術，使其回應更加智慧且符合上下文需求。

優必達指出，機器狗在AI技術的支援下，只需透過簡單的語音指令即可與用戶進行自然互動。例如使用者可以下達「趴下」、「握手」或「跳舞」等指令，機器狗能迅速理解並執行。機器狗更具備物體辨識與語言溝通的能力，可以協助識別尋找特定物品。使用自然語言能讓AI機器狗更具備陪伴助手的功能，未來在專業領域更能發揮其偵測物體或接收指令運送等能力。

展會中還見到AI虛擬人「優必醬」，化身為華碩展位導覽員，身穿華碩專屬服裝，為參展者介紹展場資訊。訪客不僅能與優必醬進行自然對話互動，還可掃描QR Code拍照合影。優必達看好相關技術可持續拓展至零售、教育及多語言場景的應用，創造AI新的商業價值和應用空間。